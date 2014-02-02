مجله مهر: دومین برگ از پرونده اکران های جشنواره سی و دوم در کاخ جشنواره در حالی ورق می‌خورد که دو فیلم قرار گرفته در سئانس ابتدایی و انتهایی بیش از سایر آثار کنجکاوی اهالی رسانه را برانگیخته اند و احتمالا با استقبال ویژه‌تری همراه باشند.

فیلم اول: قصه‌ها/ رخشان بنی اعتماد

همین که بعد از سال ها فیلمی به کارگردانی رخشان بنی اعتماد در جشنواره فیلم فجر حاضر است مهمترین دلیل برای انتظار علاقمندان سینمای این فیلمساز برای تماشای «قصه ها» است. فیلمی که در شرایطی نامتعارف مقابل دوربین رفت و تنها بعد از پایان پروسه تولید بود که خبرهایی درباره کیفیت و محتوای داستانی آن در رسانه ها منتشر شد. خبرهای ابتدایی حتی حکایت از ساخت این فیلم بدون پروانه ساخت داشت.

بنی اعتماد اما برای اکران عمومی فیلمش بلافاصله درخواست پروانه نمایش کرد تا شائبه ای درباره تولید قانونی این فیلم باقی نباشد. این درخواست با پاسخی غریب از سوی مدیریت وقت سینما مواجه شد. سازمان سینمایی پروانه نمایشی برای قصه ها صادر کرد که بر مبنای آن کارگردان حتی اجازه اکران محدود فیلمش را هم نداشت و این به تعبیری معنای عدم صدور پروانه بود!

فیلم بنی اعتماد اما نادیده نماند و پس از نزدیک به دوسال و با تغییر در مدیریت سینما به بخش اصلی جشنواره فجر راه یافت. این فیلم در روز دوم جشنواره در سالن رسانه ها روی پرده می رود. فیلمی که خبرها حکایت از صدرنشینی آن در سینماهای مردمی تهران دارد.

فیلم «قصه ها» روایت هایی پراکنده از شرایط این روزهای قهرمانان آثار سابق بنی اعتماد است و بازیگران سرشناسی همچون محمدرضا فروتن، نگار جواهریان، بابک حمیدیان، گلاب آدینه، مهدی هاشمی، فرهاد اصلانی، فاطمه معتمد آریا، پیمان معادی و باران کوثری در آن ایفای نقش کرده اند.

فیلم دوم: روزگاری عشق و خیانت

این فیلم که در بخش نوعی نگاه روی پرده می رود از آثار مورد حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که با موضوعی مرتبط با تاریخ معاصر ایران مقابل دوربین رفته است.

کارگردان فیلم آن را «ملودرامی نرم در دل تاریخ انقلاب» توصیف کرده که داستان آن را با همراهی روح الله شمقدری به رشته تحریر درآورده است. شمقدری که پیش از این تهیه کنندگی فیلم پرحاشیه «پایان نامه» را نیز برعهده داشت این بار نیز فیلم را از سوی موسسه مرآت هنر و با تهیه کنندگی خود به جشنواره ارائه کرده است.

میلاد کی مرام، همایون ارشادی، شهرزاد کمال زاده، نسرین مقانلو، سحر قریشی، حسن جوهرچی، جعفر دهقان، علی اوسیوند، آتش تقی پور و جمشید هاشم پور در این فیلم به ایفای نقش پرداخته اند.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: اتفاقی غیر منتظره پروانه و دخترش آینه را غافلگیر می کند، گویا این اتفاق ریشه در گذشته پروانه دارد، گذشته را که سال ها از مواجه با آن هراس داشته است.

فیلم سوم: زندگی جای دیگری است

منوچهر هادی دیگر برای مخاطبان تلویزیون با سریال «خداحافظ بچه» شناخته می شود. فیلمسازی که بعد از کارگردانی «یکی می خواد باهات حرف بزنه» ملودرام دیگری را برای روایت بر پرده سینما انتخاب کرده است.

«زندگی جای دیگری است» داستان مردی به نام داود، بهيار مجرب بيمارستان است كه بيماران مبتلا به مرگ را احيا مي‌كند اما حالا مرگ به سراغ او آمده است.

حامد بهداد، نیکی کریمی، يکتا ناصر، محمدحسين سيدزاده، رضا سخايي، اميد کماري، ثمين حاجي مختاري و پارسا پیروزفر بازيگران اين فيلم هستند.

اين سومين فيلم بلند منوچهر هادی بعد از «قرنطينه» و «يكی می خواد باهات حرف بزنه» است. فيلم قبلی او دو سال قبل در جشنواره فيلم فجر به نمايش درآمد.

فیلم چهارم: مردن به وقت شهریور

کارگردان فیلم های فانتزی همچون «راز دشت تاران» و «یک فراری از بگبو» پس از ساخت فیلم «به خاطر پونه» و بازتاب مناسبی که در گیشه و از سوی منتقدان درباره آن داشت مسیر تازه ای را در فیلمسازی پیش گرفته است که محصول تازه این مسیر «مردن به وقت شهریور» است.

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این فیلم تنها فیلم حاضر در بخش اصلی جشنواره با بازی حمید فرخ نژاد است. بازیگری که سال قبل توانست سیمرغ بهترین بازی از جشنواره سی و یکم را به خاطر استرداد از آن خود کند. در کنار فرخ نژاد هم بازیگرانی همچون هانیه توسلی، نازنین بیاتی و مارتین شمعون پور ایفای نقش کرده اند.

فیلم هاتف علیمردانی از آنجا که پس از فیلم موفق «به خاطر پونه» به جشنواره عرضه شده است احتمالا با استقبال اهالی رسانه مواجه شود. فیلمی اجتماعی با محوریت یک خانواده که با معضل کنکور مواجه هستند.

فیلم پنجم: ملبورن

یکی از فیلم اولی های ویژه جشنواره امسال است. فیلمی که هیچ سابقه مشخصی از کارگردانش در سینمای ایران در دست نیست اما یک تیم تولید کاملاً حرفه ای با او همراه شده است.

نیما جاویدی برای «ملبورن» از بازی پیمان معادی و مانی حقیقی به عنوان دو فیلمنامه نویس سخت گیر بهره برده است و در کنار این دو هم نگار جواهریان را در ترکیب بازیگران اصلی خود دارد. علاوه بر بازیگران نام هومن بهمنش در مقام مدیر تصویربرداری هم از اعتبارات این فیلم محسوب می شود. روایت فیلم داستان خانواده ای است که در آستانه سفر به ملبورن با حاشیه های ناخواسته ای مواجه می شوند.