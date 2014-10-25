مردم خواستار احیای بازار سیف خرمشهر هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد حسنی فر شنبه صبح در جلسه بررسی مشکلات صادرات در خرمشهر از پیگیری های فرماندار خرمشهر برای اجازه ورود کالاهای ملوانی (ته لنجی) خبر داد که مورد تقدیر حضار در این جلسه قرار گرفت.

حسنی فر برنامه های در نظر گرفته برای احیای بازار سیف خرمشهر از سوی فرمانداری را حرکتی مثبت برشمرد و افزود: احیای بازار سیف احیای تمام خرمشهر را در بر خواهد داشت و این خواست همه مردم این شهرستان است.

همچنین فرماندار خرمشهر در این جلسه گفت: بحث توسعه صادرات غیر نفتی از سیاست های راهبردی دولت تدبیر و امید است و در برنامه این دولت قرار داده شده است.

ولی الله حیاتی افزود: همه باید برای تحقق این امر مهیا شویم و موانع را نیز باید از سر راه برداریم.

وی تصریح کرد: حضور ما اکنون در عراق بسیار مهم و حیاتی است چرا که رقابت از سوی همسایگان عراق برای صادرات به این کشور در حال انجام است.

فرماندار خرمشهر خطاب به صادرکنندگان خرمشهری، افزایش کیفیت کالاها، پائین آوردن قیمت ها و افزایش کیفیت در بسته بندی محصولات صادراتی را خواستار شد.

در ادامه صادر کنندگان با طرح نظرات و دیدگاه های خود در بحث مشکلات صادرات از مرز شلمچه خواستار رفع این موانع از سوی مسئولین خرمشهری شدند.