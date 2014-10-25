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۳ آبان ۱۳۹۳، ۱۲:۵۹

اکبری:

قوی ترین مردان خراسان شمالی مشخص شدند

قوی ترین مردان خراسان شمالی مشخص شدند

بجنورد- خبرگزاری مهر: رییس هیئت بدنسازی و پرورش اندام خراسان شمالی گفت: قوی ترین مردان استان پس از سه روز رقابت ورزشکاران در ششمین دوره رقابت های قوی ترین مردان خراسان شمالی مشخص شدند.

امین اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری ششمین دوره مسابقات قوی ترین مردان خراسان شمالی، اظهار داشت: اين دوره از مسابقات با شرکت ۱۸ ورزشکار از شهرستان های متخلف استان به مدت سه روز برگزار شد.

وی با بیان این که در روزهاي چهارشنبه و پنج شنبه ۱۳ نفر در مرحله تست و مقدماتي حذف شدند و پنج نفر به مرحله فينال رسیدند، اضافه کرد: روز جمعه در فینال این مسابقات احسان شعباني، علي نيکونژاد و عباس رباني به عنوان قوي ترين مردان استان شناخته شدند.

اکبری افزود: فینال ششمین دوره قوی ترین مردان خراسان شمالی در آيتم هاي حمل نقشه، حمل تعادلي، حرکت سه گانه شامل برداشتن گوي، بالاي سر بردن کنده و پرتاب لاستيک ۲۰ کيلويي به ارتفاع سه متر و ۷۰ سانتي متر، ليفت دو دستگاه خودروي سواري ماکسيما و کشيدن خودروي آتش نشاني به وزن هفت تن و به طول ۲۰ متر برگزار شد.

رییس بدنسازی و پرورش اندام خراسان شمالی در پایان از برگزاري مسابقات قوي ترين مردان شرق کشور در بجنورد در فروردين و ارديبهشت سال آينده خبر داد.

 

 

کد مطلب 2409007

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