قوی ترین مردان خراسان شمالی مشخص شدند

امین اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری ششمین دوره مسابقات قوی ترین مردان خراسان شمالی، اظهار داشت: اين دوره از مسابقات با شرکت ۱۸ ورزشکار از شهرستان های متخلف استان به مدت سه روز برگزار شد.

وی با بیان این که در روزهاي چهارشنبه و پنج شنبه ۱۳ نفر در مرحله تست و مقدماتي حذف شدند و پنج نفر به مرحله فينال رسیدند، اضافه کرد: روز جمعه در فینال این مسابقات احسان شعباني، علي نيکونژاد و عباس رباني به عنوان قوي ترين مردان استان شناخته شدند.

اکبری افزود: فینال ششمین دوره قوی ترین مردان خراسان شمالی در آيتم هاي حمل نقشه، حمل تعادلي، حرکت سه گانه شامل برداشتن گوي، بالاي سر بردن کنده و پرتاب لاستيک ۲۰ کيلويي به ارتفاع سه متر و ۷۰ سانتي متر، ليفت دو دستگاه خودروي سواري ماکسيما و کشيدن خودروي آتش نشاني به وزن هفت تن و به طول ۲۰ متر برگزار شد.

رییس بدنسازی و پرورش اندام خراسان شمالی در پایان از برگزاري مسابقات قوي ترين مردان شرق کشور در بجنورد در فروردين و ارديبهشت سال آينده خبر داد.