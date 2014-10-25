به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری صبح شنبه در نشست با اعضای هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع و معادن استان بوشهر اظهار داشت: حمایت از بخش خصوصی از اولویت‌های اساسی مسئولان ارشد استان است و تاکنون در این راستا اقدامات مناسبی نیز انجام شده است.

وی افزود: برای نخستین بار در استان بوشهر، جلسات مشترک با بخش خصوصی را در اتاق بازرگانی بوشهر راه‌اندازی کردیم و بدون واسطه و شفاف با مشکلات این بخش آشنا شدیم و این دیدارها تداوم خواهند داشت.

استاندار بوشهر با تاکید بر لزوم حمایت از استقرار صنایع در استان خاطرنشان کرد: البته برای استقرار صنایع مختلف باید استاندادهای لازم رعایت شود و صنایع آلاینده در محدوده شهری نباید ایجاد شوند.

اعطای زمین و ارائه تسهیلات برای حضور سرمایه‌گذاران در استان

سالاری با بیان اینکه از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی حمایت می‌کنیم تصریح کرد: هر سرمایه‌گذاری که قصد راه‌اندازی مجموعه صنعتی در استان را دارد در اعطای زمین و ارائه تسهیلات لازم همکاری می‌کنیم و البته در جانمایی صنایع مختلف باید کارشناسی لازم صورت پذیرد و استانداردها رعایت شود و استقرار صنایع نباید به محیط زیست ضربه بزند.

وی با اشاره به راه‌اندازی پایانه صادراتی مواد معدنی در استان نیز گفت: برای راه‌اندازی این پایانه همکاری لازم انجام می‌شود و متولیان راه‌اندازی این پایانه باید در بحث زیست‌محیطی و سایر استانداردهای لازم با اداره کل محیط زیست و سازمان بنادر به توافق برسند.

استاندار بوشهر یادآور شد: اعتقاد داریم که بخش خصوصی باید کارهای اقتصادی را انجام دهند و ما باید تسهیل‌گر باشیم و امیدواریم همکاری مسئولان با بخش خصوصی بیشتر و موثرتر شود.