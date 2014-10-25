نهضت امام حسین سیاسی بود/ باید در برابر یزید زمان قد علم کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت اسلام مرتضی محمدیان ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با تسلیت فرا رسیدن ایام محرم اظهار داشت: در آستانه فراررسیدن ایام محرم هستیم و باید تلاش کنیم تا برنامه‌های مناسب با اهداف امام حسین و یارانش در این ایام برگزار شود.

وی به برخی برنامه‌های این ایام اشاره کرد و افزود: سازمان اوقاف به مناسبت ایام محرم برنامه‌های گسترده‌ای در امام‌زاده‌ها داشته و در میان تمام برنامه‌هایش برنامه محوری را تعریف کرده است.

حجت‌الاسلام محمدیان تصریح کرد: در شرایطی هستیم که دشمنان با جنگ نرم می‌خواهند عاشورا را از کارکرد خود خارج کرده و به دیگران ثابت کنند که نهضت حسین یک نهضت سیاسی نیست.

وی با تاکید بر این که نهضت امام حسین سیاسی است، افزود: نهضت حسین و عاشورا عرفانی و سیاسی بوده و بر ما و شما واجب است یزیدهای زمان را به دیگران شناسانده و در برابر این ظلم فاحش ایستادگی کنیم.

مدیر کل سازمان اوقاف با بیان اینکه برنامه دشمن ایجاد نا امنی است، خاطرنشان کرد: با ریش و پشم به نام اسلام می‌آیند و تلاش می‌کنند بگویند نهضت امام حسین سیاسی نیست.