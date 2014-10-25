عالم دینی به چند کلمه خطابه منبری خلاصه نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید علی شفیعی عصر امروز در مراسم ترحیم آیت الله مهدوی کنی در مسجد اعظم اهواز اظهار کرد: عالمان و روحانیون با تلاش و ممارست خود برای احیای آموزه های دینی حتی پس از مرگ خود نیز در بین مردم قابل احترام هستند و اکنون می بینیم با وجود گذشت چندین دهه از درگذشت عالمانی مثل کلینی، صدوق، سید مرتضی و سید رضی، آنها هنوز با تالیفات خود در بین ما زندگی می کنند.

وی افزود: بر همین اساس روحانی های ما باید تلاش کنند برای همیشه با تالیفات خود در زندگی مردم باقی بمانند تا مردم از علم بی انتهای آموزه های دینی اسلام و مذهب تشییع سیراب باشند.

آیت الله شفیعی با اشاره به درگذشت آیت الله مهدوی کنی عنوان کرد: شاید در روزهای اخیر پس از درگذشت ایشان، مطالب فراوانی در تبیین شخصیت این عالم وارسته مطرح شد ولی بی شک این مطالب برای فردی مثل آیت الله مهدوی کنی که همواره در خدمت ولایت و خدمت به دین و مردم بود ناکافی است.

نماینده مردم خوزستان در مجلس شورای اسلامی افزود: آیت الله مهدوی کنی در 83 سال عمر خود تلاش فراوانی برای احیای آموزه های دینی و شیعی از خود نشان داد که از جمله آنها می توان به 10 تالیف دینی ایشان اشاره کرد.

وی ادامه داد: آیت الله مهدوی کنی در طول سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بیش از 20 منصب دولتی داشت که در همه آنها به خوبی انجام وظیفه کرد تا انقلاب اسلامی امروز به اوج اقتدار خود برسد.

آیت الله شفیعی تاکید کرد: تجربه های سیاسی و علمی و مذهبی آیت الله مهدوی کنی ثابت می کند، روحانی و عالم دینی به همین چند کلمه خطابه منبری خلاصه نمی شود در سایه قال الباقر و قال الصادق، دانش آنها همواره در سطح مناسبی است.