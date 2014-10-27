تعزیه از توان هنرهای نمایشی اردبیل بهره گیرد

ساسان ناطق در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: با وجود اینکه اردبیل در حوزه هنرهای نمایشی قابلیت های ممتازی دارد اما مشاهده می شود به عنوان مثال در مبحث تعزیه از این توان استفاده نمی شود.

به گفته وی در ایام 10 روزه ماه محرم بارها تعزیه اجرا می شود و حتی در روز عاشورا در 800 نقطه شهر اردبیل شاهد برگزاری تعزیه هستیم که می تواند به صورت فنی تر و هنری تر برگزار شود.

مدیر کل حوزه هنری استان تکراری بودن فرم اجرا و برخی مولفه های اجرا در تعزیه را موجب کدر شدن جذابیت آن دانست و افزود: می توان در مکالمه خوان ها، البسه و موسیقی زیبایی هنری و بصری بیشتری با توجه به پتانسیل های هنری استان ایجاد کرد.

وی با تاکید بر سواد و بینش عمیق ریش سفیدان اردبیل به مقوله عزاداری های امام حسین (ع) ادامه داد: انتظار می رود توجه ریش سفیدان به این پیشنهادات بیشتر معطوف باشد.

ناطق رعایت ادب، اخلاق و معرفت را مولفه های فاخر بودن و عظمت مراسمات عزاداری می داند و تاکید دارد که سنت های عزاداری در استان به این مقوله ها توجه ویژه داشته است.

وی اضافه کردن مولفه های جدید در عزاداری ها را نیازمند تدبیر و تفکر و انتخاب آگاهانه دانست و افزود: مولفه ها باید با مطالعه گزینش شود تا به اصالت و فاخر بودن مراسمات لطمه وارد نشود.