شهرک سازی اسرائیل موجب افزایش تنش ها در خاورمیانه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وایر، "ولادیمیر پوتین" که عصر روز گذشته در جمع کارشناسان روسی صحبت می کرد ، اظهار داشت : تحقیر مردم فلسطین و سایر مردم جهان، در خطر بودن آنها و بی ثباتی باید به هر نحو ممکن پایان یابد.

انتقاد پوتین از رژیم صهیونیستی در حالی است که موضع تل آویو در خصوص بحران اوکراین به گونه ای بود که خشم واشنگتن را برانگیخته بود از همین رو برخی کارشناسان معتقد بودند که مسکو از اقدامات اسرئیل علیه مردم فلسطین انتقاد نمی کند.

به نوشته سایت وایر، هر چند آمریکا و روسیه در موارد متعددی با یکدیگر اختلاف نظر دارند اما سخنان شب گذشته پوتین نشان می دهد که کاخ سفید و کرملین موضع مشترکی در خصوص شهرک سازی اسرائیل دارند.