به گزارش خبرنگار مهر، هدایت حاتمی پیش از ظهر دوشنبه در همایش نقش پارک علم و فناوری در توسعه استان با بیان اینکه که دنیای امروز دنیای رقابت است گفت: پارک های علم و فناوری، شرکت های دانش بنیان در زمینه های عملیاتی کردن ایده ها به عمل برای رقابت در دنیای کنونی نقش به سزایی دارند.

وی مهم ترین استراتژی استان کرمانشاه در حمایت از شرکت های دانش بنیان را افزایش سهم این شرکت ها عنوان کرد.

حاتمی تصریح کرد: امیدواریم با حمایتی که از این شرکت ها صورت می گیرد بتوانیم در توسعه بیشتر علم و ایده ها و عملیاتی کردن آنها در قالب شرکت های دانش بنیان نقش داشته باشیم.

حاتمی با بیان اینکه استاندار کرمانشاه همواره بر عملیاتی کردن گفته های مدیران تاکید دارد گفت: همه ما باید تلاش کنیم که این نکته به فرهنگ تبدیل شود و به سمت کاربردی شدن گفته هایمان پیش برویم.

وی افزود: این مساله را که همه گفته ها باید به عمل تبدیل شوند به همه مدیران ابلاغ می کنیم، در کشور ما نهاد ها و انرژی و منابع طبیعی زیادی وجود دارد اما با وجود اینکه نهادسازی های خوبی صورت گرفته و بودجه خوبی هم ابلاغ شده هنوز از نظر حلقه های ارتباطی مشکل داریم .

وی تصریح کرد: رقابت در دنیای امروز کاملاً بی رحمانه و با یارانه است و ما باید در این عرصه رقابتی با استفاده از حلقه های ارتباطی مانند مراکز رشد و حمایت از آنها به توسعه دست یابیم.

حاتمی گفت: صنعتگر ما در یک رقابت نفس گیر در بازار حضور دارند و با حمایت می توانند خود را در بازار جای دهند و این باعث می شود ما دستاوردهای ماندگار داشته باشیم .

وی بار دیگر با تاکید بر سهم پارک های علم و فناوری برای رسیدن به توسعه،از اجرای ۴ محور توسعه در استان خبر داد و گفت: تحول اداری یکی از این محورها بوده و ما اعتقاد داریم چنانچه در دستگاه های اجرایی با رویکرد سابق حرکت کنیم پیشرفتی حاصل نخواهد شد و با شکست روبرو می شویم،لذا باید روش های نادرست گذشته را در صورت امکان اصلاح و در غیر اینصورت حذف کنیم.

حاتمی محور بعدی توسعه را it و ict عنوان کرد و گفت: برپایه این دو مورد برنامه ششم توسعه را دنبال می کنیم بویژه فضای مجازی در رسیدن به این هدف به ما یاری دهد همچنین ۴۰۰ پروژه در فضای مجازی استان تعریف کرده ایم که از محور های توسعه و راه برون رفت از مشکلات است و برای بیرون رفت از مشکلات باید از کانال IT و ICT عبور کرد.

حاتمی ارتقای سطح آگاهی مردم را یکی دیگر از محور های توسعه برشمرد و گفت: دولت کارآمد و دانشمند با هوش از میان همین مردم رشد می کند.

وی آخرین برنامه را توسعه ارتباط مراکز علمی و پژوهشی با جامعه عنوان کرد و گفت: درد ما نبود ارتباط یکپارچه و نبود حلقه های ارتباطی ست که این مسئولیت را به همکارانمان در جهاد دانشگاهی سپرده ایم.