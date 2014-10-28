رفتار غلط اسراییل باعث نفرت جهانی از یهودیان شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، این بازیگر یهودی با انتقاد از رژیم صهیونیستی اسراییل به دلیل درگیری‌های 50 روزه اخیر در غزه گفت همین موجب شده که ادبیات انگلیسی پر از «یهودیان خائن و متملق» باشد.

میریام مارگولیس از اسراییل برای رفتارش انتقاد کرد و گفت این رفتار موجب شده تا مردم علیه یهودیان تعصب پیدا کنند و این تعصب را بروز دهند.

این بازیگر 73 ساله گفت کشتار 50 روزه در غزه موجب بروز واکنش های نگران‌کننده‌ای علیه یهودیان شده است.

بازیگر فیلم «هری پاتر» در گفتگو با رادیو تایمز گفت: من طرفدار حماس نیستم، اما آنها در انتخاباتی دموکراتیک انتخاب شدند و به همین دلیل رفتار اسراییل قابل قبول نیست و واکنش‌های نگران کننده‌ای ایجاد کرده است.

این بازیگر گفت: فکر نمی‌کنم مردم دیگر یهودیان را دوست داشته باشند. ادبیات انگلیسی که عشق بزرگ من است، پر از شخصیت‌های یهودی است که خائن و متملق هستند.

وی افزود: من خیلی خوش شانس هستم که آنها مرا دوست دارند . یهودی ستیزی زیاد شده و اسراییل احمقانه شرایطی فراهم می کند که مردم این احساسات را بروز دهند.

در کشتار تابستان امسال و در حمله به مردم غزه بیش از 2100 فلسطینی که بیشترشان مردم غیرنظامی بودند کشته شدند. از سوی اسراییل نیز 70 نفر کشته شدند که بیشترشان نظامی بودند.

میریام مارگولیس بازیگر انگلیسی و دارای نشان تقدیر ملکه بریتانیا است.