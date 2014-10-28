هفتمین شماره نشریه افق در حوزه مدیریت شهری منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفتمین شماره نشریه افق با محوریت مسائل و موضوعات مدیریت شهری منتشر شد. شاید یکی از بحث برانگیزترین موضوعات شورای شهر تهران عملکرد ورزشکاران شورا (جدیدی، رضازاده، ساعی) باشد.

در این شماره نشریه عملکرد این گروه به صورت تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است. از دیگر موضوعات این شماره می توان به یادداشت تحلیلی با عنوان «بایدها و نبایدهای اصلاح طلبان، اصولگرایان و ورزشکاران شورا در سال دوم» اشاره نمود که در آن عملکرد جریانات سیاسی درون شورا شهر تهران مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. در این شماره به مسائل و مشکلات منطقه 20 شهرداری تهران (شهر ری) نیز توجه ویژه ای شده است. افق در سطح شهر تهران در کیوسک های مطبوعاتی قابل دسترس است.آدرس وب سایت افقWWW.OFOGHMAGAZINE.COM است.