اورژانس هوایی در اردبیل مستقر می شود

منصور حقیقت پور در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: برای استقرار اورژانس هوایی یک فروند هلیکوپتر ۲۱۴ با تیم پروازی از وزارت دفاع درخواست شد که مورد موافقت قرار گرفته است.

وی افزود: این هلیکوپتر در اختیار دانشگاه علوم پزشکی خواهد بود و می تواند در انتقال بیمار و خدمات درمانی در شرایط بحرانی مورد استفاده قرار گیرد.

وی افزود: علاوه براین درخواست تکمیل تجهیزات بیمارستان ترومای اردبیل به وزارت بهداشت ارائه شده و با توجه به تکمیل شدن ساختمان معادل ۱۲۰ میلیارد ریال تجهیزات برای این مجتمع درمانی اختصاص خواهد یافت.

به گفته حقیقت پور تا دو هفته دیگر دستور تحویل تجهیزات صادر می شود و علوم پزشکی استان باید نسبت به پیگری آن اقدام کند.

نماینده مردم اردبیل همچنین از تخصیص تجهیزات رادیوتراپی معادل ۳۰ میلیارد ریال برای بیمارستان امام خمینی اردبیل خبر داد و اضافه کرد: تجهیزات رادیوتراپی از جمله مهم ترین تجهیزات مورد نیاز این بیمارستان بود که توسط مسئولان مربوطه و نمایندگان پیگیری شد.

وی از جمله زمینه های هزینه کرد اعتبار ماده ۱۸۰ نمایندگان را تکمیل بیمارستان ها عنوان کرد و بیان داشت: هفته گذشته این اعتبار ابلاغ شده است و می تواند عملیاتی شود.

حقیقت پور تصریح کرد: قرار است ماده ۱۸۰ برای تکمیل بیمارستان های نیر و نمین، عملیات راهسازی روستایی، اجرای طرح هادی و ... هزینه شود.

وی معتقد است این اعتبار جهش قابل توجهی در عمران استان در پی خواهد داشت.