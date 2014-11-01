انتقال آب به خراسان جنوبی از کشورهای همسایه پیگیری شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قشقاوی صبح شنبه در دیدار با روسای دانشگاه های خراسان جنوبی اظهارکرد: افتتاح نمایندگی وزارت امورخارجه می تواند سبب معرفی خراسان جنوبی در بعد بین المللی شود.

وی بیان داشت: خراسان جنوبی در حاشیه و گوشه نشین نیست بلکه از نظر علمی و فرهنگی در سطح کشور مطرح است.

معاون کنسولی و امور مجلس وزارت امور خارجه افزود: در خراسان جنوبی اقدامات خوبی انجام شده است ولی نسبت به ظرفیت های این استان بسیار ناچیز است.

صدور ویزای تحصیلی در خراسان جنوبی انجام خواهد شد

وی راه اندازی نمایندگی امور خارجه در بحث علمی و صدور ویزای تحصیلی برای کشورهای همسایه موثر دانست و افزود: باید صدور ویزا در همین استان و قاعده مند انجام شود.

وی با بیان اینکه ما با ورود و خروج اتباع خارجی مشکلی نداریم ، گفت: باید ورود و خروج افراد قانونی و از طریق ویزا صورت پذیرد.

وی عنوان کرد: در بحث گسترش فعالیت های علمی با کشورهای همسایه از جمله افغانستان ما اسناد دانشجویی را در همین استان تایید خواهیم کرد.

معاون کنسولی و امور مجلس وزارت امور خارجه گفت: دانشگاه می تواند در حوزه بین المللی حضوری فعال داشته باشد که ما نیز زمینه و بستر را فراهم خواهیم کرد.

وی تاکید کرد:خراسان جنوبی می تواند به جز کشور افغانستان با سایر کشورهای آسیایی نیز ارتباط و تعامل داشته باشد که در این زمینه باید کار شود.

وی خراسان جنوبی را قطب دانشگاهی کشور دانست و بیان کرد: باید ظرفیت های این استان از جمله بستر خوب کویر شناسایی و زمینه جذب گردشگر فراهم شود تا خراسان جنوبی از این جهت در کشور مطرح شود.

قشقاوی عنوان کرد: جمهوری اسلامی ایران میراث دار علم پزشکی است که در خراسان جنوبی می توان در زمینه فعالیت های درمانی با کشور افغانستان اقدامات خوبی صورت گیرد.

سالانه چهار میلیارد دلار حجم روابط اقتصادی ایران با کشور افغانستان است

معاون کنسولی و امور مجلس وزارت امور خارجه گفت: این ارتباطات باید قانون مند و از طریق ویزای کوتاه مدت و بلند مدت دنبال شود.

وی به سفر اخیر استاندار خراسان جنوبی به کشور افغانستان اشاره کرد و گفت: باید این ارتباطات گسترش و از پتانسیل های کشور افغانستان در زمینه رونق اقتصادی استان استفاده شود.

وی بیان داشت: سالانه چهار میلیارد دلار حجم روابط اقتصادی ایران با کشور افغانستان است که زیرساخت ها در کشور افغانستان فراهم و باید از این فرصت استفاده کنیم.

قشقاوی با اشاره به مشکل بحران آب در استان خراسان جنوبی ادامه داد: باید بحث انتقال آب از کشورهای همسایه پیگیری شود و در خود استان نیز صنایعی که نیاز کمتری به آب دارد مورد توجه قرار گیرد.

معاون کنسولی و امور مجلس وزارت امور خارجه تاکید کرد: مطالعات علمی دانشگاه ها باید روی برطرف کردن نیازهای استان متمرکز شود.

وی عنوان کرد: در زمینه فراوری محصولات استراتژیک خراسان جنوبی تاکنون اقدامات متمرکزی انجام نشده است.

وی با اشاره به برنامه پنجم توسعه افزود: باید در این برنامه دانشگاه ها با وزارت امور خارجه در بعد علمی در حوزه برون مرزی همکاری کنند.

معاون کنسولی و امور مجلس وزارت امور خارجه بیان داشت: قطب شرق باید تقویت شود و در این راستا نیز برنامه ریزی های جدی و کاربردی انجام شود.