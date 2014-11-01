به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با تاسوعا و عاشورای حسینی، شب شعر عاشورایی با عنوان «جامه دران» با حضور حسین اسرافیلی، سعید بیابانکی، عباس براتی پور، دکتر محمود اکرامی فر، پرویز بیگی حبیب آبادی وسایر شاعران آیینی ۱۲ و ۱۳ آبان (۹و ۱۰ محرم) از ساعت ۱۹ در فرهنگ سرای ارسباران برگزار می شود.

در این نشست ادبی، شاعران آیینی به شعر خوانی در مدح سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) و یارانشان می پردازند.

در شب اول این نشست (تاسوعا) استاد حسین اسرافیلی، سعید بیابانکی، محمد سعید میرزایی، قاسم صرافان، محمود حبیبی کسبی و امیر کیاشمشکی و در شب دوم (عاشورا) استاد عباس براتی پور، دکتر محمود اکرامی فر، پرویز بیگی حبیب آبادی، غلامرضا طریقی و علیرضا بدیع به شعر خوانی می‌پردازند.

همچنین سجاد عزیزی آرام به عنوان کارشناس مجری در این نشست حضور می‌یابد.

گفتنی است، اجرای مجلس تعزیه تا ۱۰محرم هر شب ساعت ۲۰ با هنرمندی گروه «راویان عشق» در تالار هنر از دیگربرنامه‌های این فرهنگ سرا است.

علاقه مندان برای شرکت در این نشست می توانند به فرهنگ سرای ارسباران به نشانی خیابان شریعتی، بالاتر از پل سید خندان، خیابان جلفا مراجعه کنند.