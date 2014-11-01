تفکر حاکم بر سازمان تعاون روستایی همسو با سیاست های جهاد کشاورزی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید غلامحسین طباطبایی عصر شنبه در در جمع مسئولین ستادی تعاون روستایی خراسان شمالی، رؤسای ادارات شهرستانی و مدیران عامل اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی روستایی، کشاورزی و تولیدی افزود: با توجه به لزوم هماهنگی هرچه بیشتر به منظور اجرای سیاست های وزارت جهاد کشاورزی، باید با تعامل کامل در سطوح استانی و شهرستانی حرکت کنیم.

وی کیفیت بذر را در میزان تولید بسیار تعیین کننده دانست و گفت: از ۴۵۰ هزار تن بذر تولیدی در کل کشور، ۱۶۰ هزار تن توسط مجموعه تحت پوشش فرآوری می گردد که بر اساس سیاستگذاری های صورت گرفته در سازمان مرکزی، درصدد هستیم این مقدار فرآوری را به ۵۰ درصد تولید فعلی در کشور برسانیم.

طباطبایی همچنین از ارتقاء طبقه بذری به پرورش ۲ در سال جاری خبر داد و افزود : برای افزایش خلوص بذر تولیدی تا ۹۸ درصد، در حال حاضر از دستگاه Gravity Separator استفاده می شود که بذور در حال بوجاری براساس چگالی یا وزن مخصوص، جدا سازی می شوند.

وی همچنین به ابلاغ اسامی شرکت های دارای گواهی تدارک کود به استان ها اشاره کرد و گفت : از این پس تمامی کودهای تولید داخل و وارداتی اعم از آلی، زیستی و شیمیایی دارای شماره ثبت خواهد بود و برچسب هایی تحت عنوان "گواهی تطبیق محتوا با برچسب" بر روی کودهای فوق درج می شود.

وی در ادامه در خصوص اجرایی کردن الگوی زنجیره تولید گفت: وزارت جهاد کشاورزی الگوی زنجیره تولید را در صنعت طیور آغاز کرده است.

وی تصریح کرد: کلیه خدمات موردنیاز این بخش اعم از خوراک، جوجه یکروزه تا مسائل مربوط به کشتارگاه براساس سفارش و تقاضای بازار از حیث وزن و کیفیت در این چرخه تعریف شده است.

طباطبایی در پایان، گرفتن رتبه پیمانکاری، کشت مشارکتی و ایجاد خدمات مشاوره ای را از مهمترین اقداماتی دانست که شبکه تحت پوشش سازمان باید بصورت جدی به آن بپردازد.