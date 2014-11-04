محسن رشید «شراب سرخ» را در آستانه روز عاشورا به بازار نشر رساند

حمیدرضا سیدناصری مدیر انتشارات ذکر در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: «شراب سرخ» مجموعه‌ای از اشعار و نوحه‌های محسن رشید است. اشعار این کتاب همان‌طور که مشخص است، درباره حادثه عاشورا هستند و کتاب در واقع یک مدخل و 16 فصل دارد.

وی افزود: از فصل دوم به بعد، هر فصل کتاب شامل 2 بخش اشعار و نوحه می‌شود که برای آشنایی خوانندگان با سبک نوحه‌ها، ضمن کدگذاری نوحه‌ها، لوح فشرده‌ای که فایل صوتی سبک‌های کدگذاری شده در آن است، به همراه کتاب عرضه می‌شود. فایل‌های صوتی نیز با صدای شاعر خوانده شده‌اند. اما درباره فصل اول کتاب باید بگویم که مقدمه‌ای درباره اشعار و شاعر کتاب و همچنین اشعار عرفانی حضرت امام خمینی(ره) است.

مدیر انتشارات ذکر ادامه داد: اسامی 16 فصل کتاب به این ترتیب است: ابراز ارادت، آزادمرد، سیر شبانه، مهمانی، سلوک، گل و خار، گلفروش، نماد عقل کل، نجل اسد، شمع وجود، شام غریبان، مکشوفه، ستاره‌های نیلی، شمع و پروانه، سرو خمیده و تنها بازمانده کربلا.

سیدناصری گفت: این کتاب به تازگی منتشر و راهی بازار نشر شده است.