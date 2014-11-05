بررسی حقوق اقتصادی زنان در حقوق اسلامی و حقوق هندو

به گزارش خبرگزاری مهر، بدر عالم خان در کتاب «حقوق اقتصادی زنان در حقوق اسلامی و حقوق هندو Economic Rights of Women under Islamic Law and Hindu Law» به مطالعه مناسبات سیاسی و اجتماعی و روابط خانوادگی زنان در حقوق اسلامی و حقوق آیین هندو پرداخته است.

نویسنده با اتخاذ رویکردی تاریخی به بررسی ارتباط در هم تنیده سیاست، زندگی خانوادگی، کار و مناسبات اجتماعی در آغاز قرن بیستم در کشور های اسلامی و کشور هند اقدام نموده است.

عمده مباحث کتاب به مطالعه وضعیت اقتصادی زن در حقوق اسلامی اختصاص دارد. نویسنده از مطالعه حقوق اقتصادی زن در حقوق اسلامی در موقعیت های متفاوت فروگزار ننموده و این مهم را در وضعیت های پیش از طلاق و پس از آن در آموزه های فقهی و قواعد حقوقی حقوق اسلامی پی گرفته است. در این باره به مطالعه ازدواج و طلاق در حقوق اسلامی پرداخته گردیده است. در ادامه مباحث ازدواج و طلاق نقش و وظایف مالی شوهر (زوج)، وضعیت اقتصادی زن، مالکیت و حقوق اقتصادی زن در قوانین اسلامی سنتی و حقوق اسلامی اصلاح شده یا مدرن مورد بررسی قرار گرفته است.

نویسنده این مهم را با انجام مقایسه ای متمرکز میان حقوق خانواده اسلامی با قانون خانواده مدرن یا غربی تکمیل نموده است. بر اساس نوشته های عالم خان در ساختار و محتوای نظریه حقوق سنتی اسلام ازدواج و طلاق در درون بافتار سنتی جامعه تحت زعامت حقوقی فقها و علما ،در نظر و عمل، انجام می گرفته است. این روند تحت تاثیر توسعه نظریه جدید رئالیسم حقوق اسلامی در امتداد مواجهه با تجدد ،در بعد عملی، با تغییراتی جدی روربرو شده است.

در بعد نظری نیز با وجود حفظ بسیاری از احکام و آموزه های پیشین در ارتباط با حقوق زنان اصلاح هایی چند در قرائت متاخر دیده می شود این اصلاحات پیامد پدیدار گشتن چالش هایی نوین در ارتباط با مناسبات اجتماعی مدرن و حقوق زنان است؛ چالش هایی که در ارتباط با مطالبات مدرن زنان در کشور های کنتر توسعه یافته و جوامع اسلامی خودنمایی می کنند. نویسنده در این باره تلاش نموده است پیشنهاد هایی منطبق با اصول حقوق اسلامی جهت تحقق مطالبات حقوقی متاخر زنان و استمرار حضور جدی قواعد و احکام فقه اسلامی در تنظیم مناسبات اجتماعی ارائه نماید.

نویسنده همچنین ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص موقعیت زن در حقوق آیین هندو به مطالعه استعدا و امکان به روز شدن یا پیشرفت در دو گفتمان اصلی حقوق اسلامی یعنی دو مکتب مهم سنی و شیعه اقدام نموده است. وی مواردی مهم از جمله ازدواج، طلاق، مهریه، ارث، نقش مادری، اشتغال و چند همسری را در این دو مکتب فقهی-حقوقی اسلام بررسی نموده است.

ادامه مطالب کتاب «حقوق اقتصادی زنان در حقوق اسلامی و حقوق هندو» ذیل نگرشی انتقادی در کنار ارائه راهکارهایی جهت سازگاری هرچه بیشتر حقوق مبتنی بر آمو زه های منطبق بر آیین هندو با اندیشه حقوق مدرن غربی به بازخوانی حضور اجتماعی زنان در جوامع عربی پرداخته و در این باره به طور ویژه برهمکنشی هویت-جامعه را به آزمون نهاده است.

وی ضمن باور به لزوم حمایت بیشتر برای زنان در قوانین این جوامع بر این اندیشه پای می فشارد که امکان اتخاذ این دسته از حمایت ها از دل حقوق اسلامی ،به جد، میسر است. وی چنین اقدامی را نوعی توانمندسازی گسترده و جمعی زنان می نامد که در نهایت به حضور اجتماعی موفق و مشروع آنان در عرصه های گوناگون ذیل حمایت قواعد حقوق اسلامی خواهد انجامید.