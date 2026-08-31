دیدار فرماندار چهارباغ با مدیرکل تبلیغات اسلامی البرز

به گزارش خبرنگار مهر، در این دیداری که با حضور حجت الاسلام انصاری معاون تبلیغات اسلامی البرز برگزار شد، حجت الاسلام ولایی برحق با اشاره به شرایط خاص استان و شهرستان های البرز در برپایی مراسمات دینی و مذهبی، بر همراهی مسئولان برای زنده نگاه داشتن روحیه دینی و اقدام آنها در مناسبات مختلف تأکید کرد.

در این دیدار محمد رضا البرزی فرماندار چهارباغ نیز با ارزشمند بر شمردن فعالیت های دینی در این شهرستان با محوریت تشکل های مذهبی، خواستار حمایت بیشتر از از این تشکل ها و تقویت اثر گذاری آنها در محافل شد.