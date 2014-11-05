همایش «رهروان زینبی» در 273 امامزاده کشور برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن ربیعی ، مدیرکل حوزه ریاست ، روابط عمومی و امور بین الملل سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به برگزاری برنامه های سوگواره بصیرت عاشورایی در 3250 امامزاده و بقعه متبرکه کشور ، اظهارداشت: این سوگواره با هدف اجرای امینانه نیات موقوفات مرتبط با عزادارای امام حسین (ع) با برنامه‌های متنوع از ابتدای محرم آغاز شده که امسال یکی از برنامه های پیش بینی شده ، برگزاری همایش رهروان زینبی ویژه بانوان با شعار «لبیک یا زینب»(س) در بقاع متبرکه و امامزادگان است که در این برنامه از مادران شهید مدافع حرم تجلیل خواهد شد.

وی با اشاره به امامزادگان شاخص محل برگزاری این همایش سراسری افزود : این همایش در آذربایجان شرقی در امامزاده سيد حمزه با سخنرانی حجت الاسلام نظری و مداحی آقايان عراقي زاده و صمدي، در آذربایجان غربی در امامزاده غریب حسن با سخنرانی حجت الاسلام سلامتی و مداحی حاج عوض اسلامی ، در اردبیل در امامزاده سيد صدرالدين با سخنرانی حجت الاسلام نجات فیاضی و مداحی حاج پيمان ساساني در اصفهان در آستان مقدس زینبیه با سخنرانی حجت الاسلام دکتر رفیعی و مداحی حاج مهدی منصوری، در البرز در امامزاده حسن با سخنرانی سركارخانم رستگار و مداحی خانم ملکی، در ایلام در امامزاده علی صالح با سخنرانی حجت‌الاسلام منصوری و مداحی حاج محمدصادق پیمائی ، در بوشهر در امامزاده عبدالمهیمن، با سخنرانی آیت‌الله حسینی‌ بوشهری و مداحی حاج مصطفی گراشی، در تهران در امامزاده صالح با سخنرانی آیت الله صدیقی و مداحی حاج مرتضی طاهری، در چهارمحال و بختیاری در امامزاده دو معصوم با سخنرانی حجت الاسلام احمدی و مداحی حاج محمدرضا توسلی، در خراسان جنوبی در امامزادگان باقریه بیرجند با سخنرانی حجت الاسلام باقری و مداحی حاج علی قاضی زاده برگزار می شود.

ربیعی اضافه کرد: در خراسان رضوی در امامزاده شعيب با سخنرانی خانم شریعتمداری و مداحی آقاي بيدخوري، در خراسان شمالی در بقعه سیدعباس بجنورد با سخنرانی حجت الاسلام یعقوبی و مداحی حاج حسین محراب، در خوزستان در بقعه علي بن مهزيار با سخنرانی حجت الاسلام حاجتي و مداحی حاج حسن صفري، در زنجان در زينبيه اعظم با سخنرانی آیت الله علي خاتمي و مداحی حاج غلامرضا عيني فرد، در سمنان در امامزاده یحیی با سخنرانی حجت الاسلام عباس نصیری و مداحی حجت الاسلام محمد تقوی، در سیستان و بلوچستان در امامزاده زیارتگاه بی بی دوست با سخنرانی حجت الاسلام مهدوی و مداحی آقای مرندی، در فارس در امامزاده سيد علاء الدين حسين با سخنرانی سرکار خانم سویزی و مداحی حاج سید عباس انجوی این مراسم برپا خواهد شد.

سخنگوی سازمان اوقاف و امور خیریه افزود: در قزوین در امامزاده حسين(ع) با سخنرانی خانم دكتر حكيم جوادي و مداحی حاج محمد نبوي، در قم در امامزاده موسی مبرقع(ع) با سخنرانی سركار خانم ظهيري و مداحی آقاي سيد ناصر سقازاده، در کردستان در امامزاده هاجر و سارا با سخنرانی حجت الاسلام فدايي و مداحی خانم بهجت نعمتي، در کرمان در امامزاده محمد با سخنرانی حجت الاسلام دکتر عرب پور و مداحی آقای مختاری ، در کرمانشاه درامامزاده ابراهيم با سخنرانی حجت الاسلام حمزه محمدي و مداحی حاج كريم عبدالملكي، در کهگیلویه و بویراحمد در امامزاده حسن مهریان با سخنرانی حجت الاسلام پایدار و مداحی حاج کوروش اداره، در گلستان در امامزاده يحيي بن زيد با سخنرانی حجت الاسلام سبحانی و مداحی حاج رضا اصالتی این روز گرامی داشته می شود.

ربیعی در پایان اعلام کرد: در گیلان در سیدجلال‌الدین اشرف باسخنرانی حجت الاسلام پور رضا مداحی حاج جواد کامرانی، در لرستان در امامزاده زیدبن علی با سخنرانی آیت الله نیازی خرم آبادی مداحی حاج آیت دولت پور، در مازندران در امامزاده عباس با سخنرانی حجت الاسلام محمد قاسمی مداحی حاج سيد كاظم عباسپور، در مرکزی در امامزاده عبدالله با سخنرانی آیت الله دری نجف آبادی و مداحی حاج محمود قاسمی، در هرمزگان در امامزاده سيد مظفر با سخنرانی حجت الاسلام عطاء الله مير زاده و مداحی حاج مجتبي عابديني، در همدان در امامزاده عبدالله با سخنرانی حجت الاسلام موسوي مداحی حاج محسن صلواتي و در یزد در امامزاده جعفر با سخنرانی حجت الاسلام عسگري طباطبايي و مداحی حاج محمد علي رنجبر برگزار می شود.