وزارت خارجه مسئول اعلام خبر حضور یا عدم حضور ظریف در صحن علنی مجلس است

محمدحسین فرهنگی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، در خصوص برگزاری جلسه سوال محمدجواد کریمی قدوسی از وزیر امور خارجه در صحن علنی مجلس گفت: تاریخ سه شنبه 20 آبان برای برگزاری این جلسه را وزارت امور خارجه به مجلس اعلام کرده است.

وی درپاسخ به اینکه در این تاریخ محمدجواد ظریف در جریان برگزاری مذاکرات با 1+5 در مسقط به سر می برد، در این صورت تکلیف این جلسه چه خواهد بود، پاسخ داد: باید وزارت امور خارجه در این باره پاخگو باشد، اگر آقای ظریف به تهران نرسد، دفتر وزیر خارجه به مجلس اعلام کند که این جلسه به دلیل نبود ظریف در تهران برگزار نمی شود.

نماینده مردم آذرشهر و اسکو خاطرنشان کرد: تا این لحظه هنوز اعلام رسمی از سوی وزارت امور خارجه درباره حضور یا عدم حضور وزیر خارجه در صحن علنی مجلس در روز سه شنبه 20 آبان صورت نگرفته است.

به گزارش مهر، طبق اعلام روابط روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، سؤال جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد و کلات و عده‌ای دیگر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در دستور کار هفته آینده مجلس قرار دارد.

این در حالی است که ظریف در روزهای یکشنبه و دوشنبه در مسقط در نشست های سه جانبه با کری و اشتون شرکت کرده و در روز سه شنبه نیز در مذاکرات با 1+5 شرکت خواهد کرد.