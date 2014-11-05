همایش" آموزش مهارت در صنف و صنعت" در کرمانشاه برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمانشاه اظهار داشت: همایش آموزش مهارت در صنف و صنعت با هدف ایجاد تعامل سازنده بین مراکز آموزش فنی و حرفه ای با اصناف و صنایع توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت و اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمانشاه برگزار می شود.

داوود ناصری امید معرفی توانمندی ها و ظرفیت های مراکز آموزش فنی و حرفه ای به صاحبان صنایع و صنوف و نیازسنجی آموزشی در مسیر برنامه ریزی آموزشی مطلوب تر را از اهداف این همایش عنوان کرد.

وی گفت: این همایش صبح روز شنبه ۱۷ آبان در سالن اجتماعات اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان برگزار خواهد شد.

۱۴۴۱ زوج مددجو در کرمانشاه تا پایان سال راهی خانه بخت می‌شوند

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمانشاه اظهار داشت: در نیمه نخست امسال شرايط ازدواج برای ۶۶۷ زوج مددجو تحت حمايت کميته امداد استان فراهم شد.

جهانشاه پیونده ابراز امیدواری کرد: تا پايان سال سال جاری در صورت تامين اعتبار بيش از ۱۴۴۱ زوج مددجو تحت حمايت کميته امداد استان با بهره مندی از کمک هزينه ازدواج راهي خانه بخت شوند.

۳۱۷ نفر بر اثر تصادفات رانندگی در کرمانشاه جان باختند

مسئول روابط عمومی پزشکی قانونی استان کرمانشاه از فوت ۳۱۷ نفر در تصادفات رانندگی استان طی شش ماهه ابتدای سال خبر داد.

محمد علی منشی زاده گفت: از مجموع فوتی های تصادفات استان ۶۷ نفر زن و ۲۵۰ نفر مرد بودند که این تعداد نسبت به مدت مشابه سال گذشته با ۳۳۲ فوتی کاهش ۴.۵ درصدی داشته است.