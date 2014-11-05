دیدار دبیر ستاد حقوق بشر با کمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار که در محیط کاری و در فضایی دوستانه انجام شد دکتر محمدجواد لاریجانی ضمن تبریک انتصابِ این دیپلمات اردنی مسلمان به عنوان کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل ابراز امیدواری کرد که در دوران مسئولیت وی حقوق بشر ارتقاء پیدا کند و دوره موفقیت آمیزی را پشت سر بگذارد.

وی در ادامه بزرگترین دستاورد جمهوری اسلامی ایران در 35 سال گذشته را تجربه ایجاد یک نظام مدنی، سیاسی مبتنی بر عقلانیت اسلامی دانست و گفت این تجربه تاریخ ساز برای ما بسیار مهم و بزرگ است و همه کشورها خصوصا کشورهای غربی باید به این تجربه احترام بگذارند.

سرپرست هیئت عالیرتبه کشورمان در بیستمین نشست گروه کاری یو.پی.آر ایران در ژنو، با اشاره به اینکه تجربه دموکراسی در ایران بر مبنای عقلانیت سکولار و لیبرال غرب نیست بلکه بر پایه عقلانیت اسلامی قرار گرفته است که ریشه در فقه پویای شیعی دارد که قادر است برای مسائل جدید دنیا، راهکارهای جدید و به روز کند افزود: حتی نگاهی اجمالی به کارکرد این تجربه نشان می دهد که در 35 سال گذشته جمهوری اسلامی ایران از یک کشور حاشیه ای و دست نشانده آمریکا و دول اروپایی به یک ایران قدرتمند در همه حوزه های علمی و فناوری تبدیل شده است و اکنون در خط مقدم پیشرفت و توانمندی های تاثیر گذار منطقه ای قرار دارد.

لاریجانی گفت: ممکن است گفته شود بخش هایی از ساختار دموکراسی نمایندگی ما در ایران برگرفته از تجربیات دولت های غربی است. ما این را به خوبی می دانیم ولی همه این ها در چارچوب عقلانیت اسلامی تعریف شده و معنای حقیقی خود را پیدا کرده و اینگونه است که دموکراسی بزرگ جدیدی در خاورمیانه ظهور کرده است که می تواند الگو باشد.

وی با اشاره به اینکه موضوع حقوق بشر یکی از ابعاد توسعه مدنی ما است، گفت: طبیعتا برای ما حقوق بشر نه امریکایی است و نه غربی بلکه منطق خود را در همین فضای عقلانیت اسلامی پیدا می کند و و لذا اهتمام ما به مسئله حقوق بشر یک مسئله حاشیه ای نیست.

دبیر ستاد حقوق بشر تصریح کرد: استراتژی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با همکاری با نهادهای بین المللی، شامل تعامل سازنده، همکاری های محتوایی و جهانشمولی چندفرهنگی است.

لاریجانی در ادامه این ملاقات فشرده نظرات خود را درباره فرایندهای بین المللی مرتبط با حقوق بشر مطرح کرد و ابراز امیدواری کرد در دوران مسئولیت کمیسر جدید، حوزه فعالیت ها میان جمهوری اسلامی و کمیساریای عالی حقوق بشر گسترش پیدا کند.

در این دیدار زید الحسین دیپلمات 50 ساله اردنی که اولین مسلمان عربی است که در بالاترین پست سازمان ملل منصوب شده ضمن استقبال از اهتمام ایران در همکاری با شورای حقوق بشر و فرایند بررسی دوره ای جهانی (یو.پی.آر) گفت: در دنیای امروز باید به رنج انسانها از هر نژاد و مذهبی که هستند حساس باشیم و در بحث بررسی وضعیت حقوق بشر کشورها نباید صرفا روی نقاط منفی تمرکز کرد و باید نقاط مثبت و تلاش های انجام شده را مد نظر قرار داد.

کمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل در ادامه از اینکه هیأت جمهوری اسلامی در رسیدگی به مباحث و حتی انتقادها با سعه صدر عمل کرده است استقبال کرد و گفت: علاقمندم ارتباط میان دفتر من و ستاد حقوق بشر حفظ شده و توسعه یابد و برخی از مباحث به به تفصیل پیگیری شود و ما با یک افق جدید در صحنه بین المللی، مسائل حقوق بشری را پیش ببریم.

در پایان این دیدار، نحوه همکاری های آینده و توافقات کلی مورد بحث قرار گرفت.