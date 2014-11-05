برنامه های هفته كتاب در خراسان شمالی تشريح شد

به گزارش خبرنگار مهر، علي رحيمي عصر چهارشنبه در نشست خبري با اشاره به نزديك بودن هفته كتاب و كتابخواني، گفت: اداره كل كتابخانه هاي عمومي خراسان شمالي در راستاي ترويج فرهنگ كتاب و كتابخواني و مطالعه مفيد امسال یک هزار برنامه مختلف در نظر گرفته كه طي هفته كتاب اجرايي مي شود.

وي اظهار داشت: هم اکنون در این استان ۶۳ باب كتابخانه وجود دارد و این نهاد در تلاش است تا فرهنگ كتاب و كتابخواني در بين مردم استان بيش از اين تقويت شود.

رحيمي عنوان كرد: تقدير از كتابداران نمونه، تقدير از عضو نمونه كتابخانه هاي عمومي، تقدير از كتابداران پيشكسوت، تجليل از اهداء كنندگان برتر كتاب، تجليل از خيرين كتابخانه ساز، تجليل از نويسندگان و مولفان برگيزده، تجليل از خبرنگاران فعال در عرصه كتب و ... از جمله برنامه هايي است كه در هفته كتاب امسال برگزار خواهد شد.

اين مسئول ملاقات كتابداران با ائمه جمعه، نمايندگان مجلس، فرمانداران، ملاقات با خانواده شهدا، بازديد دانش آموزان، دانشجويان و طلاب از كتابخانه هاي عمومي، برگزاري جلسات نفد كتاب با محوريت كتابهاي نويسندگان بومي، برگزاري مسابقات مكتوب، مسابقات آنلاين و... را از ديگر برنامه هاي هفته كتاب در استان برشمرد.

رحيمي گفت: به مناسبت گراميداشت هفته كتاب همچنين در روستاهاي جوشقان، زرد، بام، چري و ... كتابخانه و ايستگاه مطالعه افتتاح و به بهره برداري خواهد رسيد.

وی با اشاره به اقدامات اين اداره كل طي نيمه نخست امسال اظهار داشت: شاخص هاي كتابخواني در زمينه هاي عضويت، امانت، منابع، فضا و... ارتقاء پيدا كرده كه این امر نشان از روِي آوردن مردم استان به سمت كتاب و كتاب خواني دارد.

وي گفت: در حال حاضر ۳۲ هزار عضو فعال دائمي در كتابخانه هاي استان وجود دارد كه اين ميزان در چهار سال گذشته ۱۵ هزار عضو فعال بوده است.

اين مسئول اضافه كرد: اين استان رتبه هفتم كشوري از نظر امانت كتاب را به خود اختصاص داده و در سال گذشته نیز جزء سه استان برتر کشور در بهره داري از ايستگاه هاي مطالعه بوده است.

به گفته وي همچنين اين استان رتبه سوم در تعداد عضويت و رتبه دوم كشوري در ميزان استفاده از شبكه اجتماعي كتاب را داراست.

به گزارش خبرنگار مهر، ۲۴ تا ۳۰ آبان ‌ماه به عنوان هفته کتاب و کتاب‌خوانی نامگذاری شده است.