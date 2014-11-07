اما و اگرهای آبگیری سد کوچکی که 10 ساله شد/ استاندار: کمندان باید امسال آبگیری شود

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند ظهر جمعه در حاشیه بازدید از پروژه های عمرانی شهرستان ازنا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت سد کمندان و پروژه آبرسانی به شهرستان ازنا اظهار داشت: در این زمنیه باید تصمیمات کلی تری گرفته شود تا این سد در سال 93 به مرحله آبگیری برسد.

وی افزود: با توجه به اینکه مسئولان مرتبط با این پروژه در این سفر حضور نداشتند ظرف 10 روز آینده نشستی برای پیگیری وضعیت سد کمندان تشکیل خواهد شد.

استاندار لرستان با اشاره به طولانی شدن روند احداث این سد اظهار داشت: آبگیری و بهره برداری از سد کمندان تبدیل به مطالبه جدی مردم منطقه شده است.

بازوند با اشاره به پیگیری ها برای تامین اعتبار پروژه های سد سازی لرستان افزود: به منظور بررسی ابعاد مختلف اجرای این پروژه و برنامه ریزی برای آبگیری کمندان به زودی جلسه ای با متولیان امر برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه طولانی شدن روند احداث پروژه های سدسازی در لرستان موجب انتقادات مردم شده، یادآور شد: باید در راستای تکمیل پروژه های نیمه تمام در استان گام های جدی تری برداشته شود.

این سخنان استاندار لرستان در حالی مطرح می شود که سرپرست نظارت پروژه سد کمندان پیش از این در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه پروژه احداث سد به دلیل عدم تامین اعتبار مناسب از سرعت قابل قبولی برخوردار نیست گفته بود که کمبود اعتبار و کوتاه بودن طول دوره کاری به علت سرمای منطقه از دلایل کندی اجرای طرح است.

نادر حیدری با بیان اینکه بخش عمده و زمان بر پروژه انجام شده و طرح دارای 65 درصد پیشرفت فیزیکی است عنوان کرد: در صورت تامین اعتبار و پرداخت مطالبات پیمانکار بخش باقیمانده پروژه با سرعت قابل قبولی انجام خواهد شد.

همچنین اسد عبدالهی فرماندار شهرستان ازنا نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با یادآوری اینکه در حال حاضر مشکلاتی بر سر راه بهره برداری از سد کمندان قرار دارد افزود: تامین اعتبار و پرداخت مطالبات پیمانکار و مشکلات اجتماعی مربوط به روستای کمندان که در نزدیکی سد واقع شده از مهمترین مشکلات این طرح است.

وی با بیان اینکه خانه های مردم در روستای کمندان باید خریداری و یا جابه جا شوند اظهار داشت: انجام این کار نیازمند اعتبار خاصی است که تا کنون در نظر گرفته نشده است.

فرماندار ازنا با اشاره به اینکه در سال جاری نیز اعتبار محدودی برای پروژه در نظر گرفته شده است افزود: این اعتبار حدود 6 میلیارد تومان است اما پیمانکار طرح مطالبات معوق بیشتری دارد.

علی امید سیفی مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان لرستان نیز در این رابطه گفته است که سد کمندان دارای پیشرفت فیزیکی ۶۳ درصدی بوده و در صورت تخصیص اعتبارات سال ۹۵ به بهره برداری خواهد رسید.

با این تفاسیر سد کمندان برای آبگیری در کمند مشکلاتی چون کمبود اعتبارات، جابجایی ساکنان روستا و پرداخت مطالبات معوق پیمانکار پروژه است، مشکلاتی که آبگیری این سد را ابهاماتی مواجه می کند تا در آخرین اظهار نظر فرماندار ازنا تاریخ سال 94 را برای آبگیری سد اعلام کند.

بنابر این گزارش عملیات اجرایی سد مخزمی کمندان که در 17 کیلومتری جنوب شهرستان ازنا در دست احداث است از سال 1384 آغار و در زمان های مختلف وعده آبگیری و بهره برداری از این سد به مردم داده شد، اما هر بار به دلیل عدم تامین اعتبار متناسب با نیاز طرح این وعده ها رنگ واقعیت به خود نگرفت تا انتظار مردم برای آبگیری این سد همچنان استمرار داشته باشد.

سد کمندان در قالب دو قرارداد بدنه و تونل های انحراف سد تنظیم و عملیات اجرایی آن از سال 1384 آغاز شده و در حال حاضر 65 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

از مهمترین اهداف سد کمندان تامین آب شرب شهرهای ازنا و الیگودرز به حجم 18 میلیون متر مکعب است، مهار سیلاب رودخانه "ماربره" روستاهای کمندان و عزیزآباد، تامین آب هفت هزار و 380 هکتار از اراضی کشاورزی پایین دست شهرستان ازنا و نیازهای زیست محیطی است.

به هر روی باید منتظر ماند و دید که آیا وعده استاندار لرستان برای آبکیری کمندان در سالجاری با توجه به مشکلات یاد شده محقق می شود یا این تاریخ نیز به سیل دیگر وعده ها در این زمینه خواهد پیوست.