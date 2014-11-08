محمدعلی چوبینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب یادآورشد: در سال های گذشته نیز مشابه این موضوع مطرح بوده ولی پیش از این به شکلی که امسال برگزار می شود، اجرایی نشده است.

وی با بیان اینکه کارهای انعقاد تفاهم نامه با دستگاه های مختلف برای اجرایی شدن این طرح دنبال می شود، گفت: در همین هفته در این خصوص با شرکت آب منطقه ای فارس جلسه درباره بحث مذکور برگزار می شود.

رئیس سازمان دانش آموزی فارس هدف از اجاری طرح را آموزش فرهنگ مصرف و فرهنگ صرفه جویی در انرژی هایی چون آب، گاز و برق به دانش آموزان عنوان کرد و افزود: طرح "همیار انرژی" در سه مقطع ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم به اجرا در می آید و در آن متناسب با سن دانش آموزان هر مقطع آموزش های لازم درمورد بحث انرژی، مصرف انرژی و روند تهیه این انرژی ها به آن ها ارائه می شود.

چوبینی ادامه داد: کارشناسان مختلف برای صحبت درباره انرژی و بحران های پیش رو مانند بحران آب، در مدارس حضور می یابند.

وی با اشاره به اینکه بازدید دانش آموزان از تصفیه خانه ها از دیگر برنامه های طرح است، بیان کرد: دانش آموزان مدارس سعی خواهند کرد در سال تحصیلی جاری مصرف انرژی مدرسه خود را نسبت به سال های قبل بهینه تر کنند و شاید این مقدار چندان با سال های قبل قابل مقایسه نباشد و کاهش زیادی در مصرف رخ ندهد ولی همین که دانش آموزان سعی می کنند در مصرف انرژی صرفه جویی کنند و در توسعه بهینه سازی مصرف کمک کنند، در سطح کلان اهمیت دارد.

رئیس سازمان دانش آموزی فارس ابراز داشت: در پایان سال تحصیلی در قالب یک همایش همیاران انرژی برتر مدارس فارس معرفی می شوند.

چوبینی تاکید کرد: اعتقاد بر این است که این آموزش ها تاثیرگذار خواهند بود و دانش آموزان به عنوان سفیرانی برای انتقال آموخته های خود به خانواده شان عمل خواهند کرد.

آغاز ثبت نام دانش آموزان برای اعزام به عتبات عالیات و حج عمره

رئیس سازمان دانش آموزی فارس از ابلاغ ثبت نام برای سفر به عتبات عالیات و حج عمره به مدارس فارس طی چند هفته آینده خبرداد و عنوان کرد: سفر به عتبات عالیات شامل دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه دوم و حج عمره نیز با توجه به شرایط کنونی کشور عربستان تنها شامل دانش آموزان پسر متولد 75 تا 77 می شود.

چوبینی با بیان اینکه هنوز زمان اعزام دانش آموزان به این سفرها مشخص نیست ولی امکان دارد در اسفندماه باشد، گفت: ظرفیت تعداد دانش آموزان استان فارسی که می توانند در سفر حج عمره هنوز اعلام نشده ولی احتمالا نسبت به سال گذشته که 120 نفر بود، کمی بیشتر شود.

وی اضافه کرد: برای عتبات عالیات نیز طرفیت شامل 120 دختر و 80 پسر است ولی امکان دارد در آن افزایشی رخ دهد.

طرح "شهرداران مدرسه" به صورت پایلوت در چند مدرسه فارس اجرا می شود

رئیس سازمان دانش آموزی فارس اعلام کرد: طرح "شهرداران مدرسه" با همکاری شهرداری شیراز به صورت پایلوت در راستای تکمیل طرح "یاران مدرسه" در تعدادی از مدارس شیراز اجرا می شود.

چوبینی اظهار داشت: کمک دانش آموزان در مدیریت مدارس تمرینی برای آن ها برای مدیریت جامعه در آینده و پذیرفتن مسئولیت های متعدد و در راستای هدف رشد اجتماعی دانش آموزان در سازمان دانش آموزانی است.

هدف اصلی سازمان دانش آموزی رشد اجتماعی دانش آموزان است

رئیس سازمان دانش آموزی فارس گفت: هدف اصلی ایجاد این تشکل رشد اجتماعی دانش آموزان است چرا که اعتقاد بر این است که رشد اجتماعی افراد باید در دو دهه اول زندگی آن ها نهادینه شود.

چوبینی ادامه داد: در این راستا برنامه هایی چون کار جمعی، دوستی با طبیعت و کمک به همنوعان برای رشد اجتماعی فرد نیاز است و دانش آموزان آموزش های ویژه ای را در قالب برنامه اردویی و شاد و مفرح می بینند و در فعالیت های انسان دوستانه حضور می یابند.

وی با عنوان اینکه فعالیت سازمان دانش آموزی برای دانش آموزان به دو قسم است، گفت: فعالیت هایی مانند جشن عاطفه ها، جشن نیکوکاری، مناسبت های انقلابی، سفرهای عتبات عالیات، یاران مدرسه و مجلس دانش آموزی از برنامه های فراگیر سازمان برای همه دانش آموزان است ولی برنامه های اختصاصی برای دانش آموزان عضو وجود دارد.

رئیس سازمان دانش آموزی فارس عنوان داشت: بر اساس آمار سال گذشته 30 هزار نفر عضو سازمان دانش آموزی استان فارس بوده اند.

چوبینی همچنین گفت: اعلام شده است که جلسه مجلس دانش آموزی کشور اواخر آبان ماه برگزار می شود که یکی از افرادی که نطق پیش از دستور جلسه را قرائت می کند از نماینده های دانش آموزی فارس است.