یهودیان آمریکا خواستار توافق هسته ای با ایران هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کرستین ساینس مانیتور، اکثریت یهودیان آمریکا طرفدار توافق هسته ای نهایی با ایران هستند.

در این گزارش آمده است برخلاف مواضع بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، 84 درصد از یهودیان آمریکا از توافق نهایی هسته‌ای با ایران حمایت می‌کنند.

نظرسنجی موسسه جی استریت نشان می دهد که 84 درصد از یهودیان آمریکایی از توافق هسته ای که بتواند برنامه هسته ای ایران به اهداف غیرنظامی محدود کند و موجب شود تا از تاسیسات هسته ای ایران در قبال لغو تحریم ها بازرسی صورت گیرد حمایت می کنند.

در گزارش این روزنامه آمریکایی آمده است، یهودیان آمریکایی پذیرفته‌اند که میزانی از غنی سازی اورانیوم باید در توافق گنجانده شود.