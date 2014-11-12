راه هزار روستای برفگیر کهگیلویه و بویراحمد زیر تیغ زمستان/ 40 پل روستایی در آستانه تخریب

به گزارش خبرنگار مهر، کهگیلویه و بویراحمد در جنوب غربی ایران از دو بخش سردسیری و گرمسیری تشکیل شده و ۸۰ درصد از مساحت ۱۶هزار کیلومتر مربعی آن را کوههای صعب العبور تشکیل می دهد.

دنا بلندترین و طویلترین کوه زاگرس با ۴۰ قله بالای چهار هزار متر در دو شهرستان بویراحمد و دنا قرار دارد و به جز دنا، کوههای سربه فلک کشیده دیگری همچون تامر، نور، حجال، خامی، خائیز، ساورز، طسوج و ... در استان قد برافراشته اند.

اغلب روستاهای کهگیلویه و بویراحمد در دامنه ها، کوهپایه ها و دره های این کوهها و دیگر کوههای بلند و قد کشیده استان پراکنده اند و از راه عبور مناسبی نیز برخوردار نیستند.

سال گذشته بود که بارش شش برف زمستانی در این استان راه هزار روستا را مسدود کرد و انسداد این راهها در برخی روستاها تا یک ماه نیز به طول انجامید تا جایی که مسئولین مجبور شدند با استمداد از جمعیت هلال احمر کشور، با یک فروند بالگرد به این روستاها امدادرسانی کنند.

حتی در کنار شهر یاسوج و در دامنه کوههای اطراف این شهر بیش از ۱۰ روز راه دو روستا بسته بود و ساکنان آنها مجبور بودند با پای پیاده برای تامین مایحتاج خود به شهر بیایند و برگردند.

اما تنها این برف نیست که راه را بر روستاییان محروم این استان می بندد و گاهی حتی بارش باران نیز راه آنها را بیراهه می کند.

هفته گذشته بود که بارش باران در بخش لوداب شهرستان بویراحمد راه ۲۰ روستا را مسدود کرد و خسارتی دو میلیارد تومانی به آن وارد آورد.

لرزه زمستان نشسته بر تن روستاهای برفگیر استان

با این حال هنوز زمستان نیامده و برف نباریده، لرزه بر تن هزار روستای برفگیر این استان نشسته که امسال سوغات زمستان چه بر سر آنها خواهد آورد.

رئیس اداره بحران راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد به خبرنگار مهر می گوید: از یک هزار و ۶۷۴ روستای استان، بیش از یک هزار روستا برف گیر هستند که با بارش برف، محورهای ارتباطی آنها با مشکل مواجه می شود.

بیت الله محرابی می افزاید: بیش از شش هزار کیلومتر راه در این استان وجود دارد که چهار هزار و ۵۰۰کیلومتر آن یعنی حدود ۷۵درصد راه روستایی بوده و از این میزان دو هزار و ۲۰۰ کیلومتر برفگیر است.

وی بیان می کند: همچنین نزدیک به ۵۳۰کیلومتر گردنه های فوق العاده سخت و برف گیر در استان وجود دارد که ارتفاع برف در برخی از این مناطق به دو متر نیز می رسد.

محرابی عنوان می کند: در پی بارش های سال گذشته راه ارتباطی بیش از یک هزار روستا در این استان مسدود شد که با توجه به کمبود تجهیزات راهداری، کار بازگشایی آنها با مشکلات زیادی انجام گرفت.

۵۰ درصد از تجهیزات راهداری استان فرسوده اند

وی کمبود امکانات و فرسوده بودن تجهیزات راهداری را از علل کندی روند بازگشایی محورها می داند و می گوید: طی دو سال گذشته ۵۰ درصد تجهیزات راهداری استان فرسوده شده اند و از کار افتاده اند.

رئیس اداره کل بحران راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد می افزاید: در سال گذشته ۵۵ دستگاه راهداری در این استان به دلیل عمر بالای ۳۰ سال از رده خارج شدند و این در حالی است که هیچ اعتباری برای خرید تجهیزات جدید پیش بینی نشده است.

محرابی بیان می کند: محورهای فرعی و اصلی در این استان سال به سال بیشتر می شوند اما دستگاههای راهداری سال به سال کمتر می شوند.

وی ادامه می دهد: در سالهای اخیر سه شهرستان جدید به این استان اضافه شده اما هیچگونه اعتباری برای تجهیز این شهرستانها به امکانات راهداری پیش بینی نشده است.

۸۰ میلیون تومان؛ اعتبار راهداری استانی با جاده های صعب العبور

وی اعتبارات راهداری را هم متناسب با نیازها نمی داند و می گوید: اعتبار راهداری در این استان ۸۰ میلیون تومان است که با توجه به اینکه ۹۰درصد جاده های استان کوهستانی و صعب العبور هستند، اعتباری حدود دو میلیارد تومان نیاز است.

محرابی می افزاید: سال گذشته مجبور شدیم از امکانات بخش خصوصی برای بازگشایی جاده ها استفاده کنیم اما پس از یک سال هنوز اجاره این ماشین آلات پرداخت نشده است.

وی همچنین از وجود ۴۰ پل روستایی آسیب دیده در بارشهای اخیر خبر می دهد و می گوید: ۲.۵ میلیاد تومان برای مقاوم سازی این پل ها نیاز است.

آسفالت راه روستایی دراستان ۲۰درصد کمتر ازمتوسط کشوری است

معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد هم به خبرنگار مهر می گوید: شاخص آسفالت راه روستایی در این استان ۲۰درصد کمتر از متوسط کشوری است.

پژمان نیک اقبالی می افزاید: این شاخص به طور میانگین در کشور ۶۵ درصد و در این استان ۴۵درصد است.

وی میزان جاده های روستایی در این استان را نزدیک به چهار هزار و ۵۰۰ کیلومتر عنوان می کند و می گوید: از این میزان تنها یک هزار و ۸۵۰ کیلومتر آسفالت هستند.

نیک اقبالی بیان می کند: پایین بودن شاخص توسعه ای این استان در زمینه برخورداری از راه های مناسب به دلیل عمق محرومیت ها، سخت گذربودن و شرایط خاص این استان است.

معاون عمرانی استاندار می افزاید: براساس برآوردهای کارشناسی هزینه ساخت هرکیلومتر راه اعم از اصلی، فرعی و یا روستایی در این استان به لحاظ شرایط خاص و کوهستانی بودن مناطق حدود سه برابر میانگین کشوری است.

اعتبارات بحران استان ناکافی است

وی اعتبارات بحران استان را ناکافی می داند و می گوید: در سال گذشته چهار برف سنگین در این استان بارید که این بحران را با کمترین امکانات مدیریت کردیم و چند ماه درگیر بازگشایی جاده های روستایی بودیم.

وی تاکید می کند: این در حالی است که در مناطق دیگر کشور که برف کمتری باریده بود شاهد کمک های بیشتری بودیم.

به گزارش خبرنگار مهر، تا چندی دیگر باز هم برف و باران کهگیلویه و بویراحمد را فرا می گیرد و برای آنکه بازهم هزار روستای این استان بی راه نمانند، علاج واقعه را باید قبل از وقوع کرد تا زندگی عادی روستانشینان مختل نشود. اما آیا با این کمبودها و نداریهای استان در بخش راهداری می توان بحران برف را مدیریت کرد؟

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گزارش: شریف اسلامی