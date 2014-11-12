سعید پوراسماعیلی معاون فرهنگی و آموزش انجمن سینمای جوانان ایران با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در بیستمین نمایشگاه مطبوعات درباره تغییرات انجام شده در واحدهای درسی دوره های آموزش فیلمسازی این انجمن به خبرنگار مهر گفت: یکی از تغییرات صورت گرفته در حوزه آموزش انجمن سینمای جوان، تغییر در مدت زمان آموزش واحدهای درسی است. در گذشته دوره های 15 ماهه برای آموزش در نظر گر فته شده بود اما در دوره جدید مدیریت انجمن سینمای جوان 7 ماه آموزش طراحی و اجرا خواهد شد.

وی ادامه داد: یکی دیگر از تغییر رویکردها در دوره آموزش فیلمسازی خروج از تئوری‌محور بودن آموزه‌های فیلمسازی و برگزاری کلاس های آموزش به شکل کارگاهی و عملی محور بودن واحدهای درسی است. ضمن اینکه هزینه‌های آموزش نسبت به گذشته کمتر شده و هنرجویان می‌توانند به شکل اقساط در این کارگاه ها حضور یابند و سپس هنرجویان می‌توانند از امکانات و تجهیزات به شکل رایگان در جهت تکمیل آموزش های خود نیز استفاده کنند.

معاون فرهنگی و آموزش انجمن سینمای جوانان ایران با اشاره به این مطلب که هنرجویان پس از پایان دوره های آموزشی با حمایت انجمن سینمای جوان فیلم می سازند، گفت: یکی از ویژگی های مهم این دوره این است که پس از پایان دوره های آموزشی، هنرجویان برای ساخت فیلم های خود از حمایت های ویژه برخوردار خواهند شد.

پور اسماعیلی درباره تقویم زمانی این کلاس‌ها و آزمون آنها توضیح داد: آخرین مهلت ثبت نام اینترنتی امروز 21 آبان ماه در نطر گر فته شده است و کسانی که موفق به ثبت نام اینترنتی نشدند می توانند تا ساعت 9 صبح روز جمعه 23 آبان ماه که روز برگزاری آزمون هم هست به شکل حضوری به 60 دفتر انجمن سینمای جوان بیایند و ثبت نام کنند.

معاون فرهنگی و آموزش انجمن سینمای جوانان ایران همچنین به برگزاری «همایش کشوری دانش افزایی مربیان انجمن سینمای جوانان ایران» اشاره کرد و گفت: برای نخستین بار در یک حرکت جمعی مربیان سراسر کشور در آبادان گرد هم می آیند و برای کلاس های آموزشی که قرار است به شکل کارگاهی برگزار شود آموزش های لازم را خواهند دید.

پوراسماعیلی در پایان عنوان کرد: قرارست از هر استان سه مربی برای آموزش در حوزه هایی چون مستندسازی، کارگردانی فیلم داستانی و کارگردانی فیلم تجربه‌گرا آموزش ببینند. البته کلید این آموزش در جشنواره فیلم کوتاه تهران زده شد و در سی و یکمین دوره از جشنواره، چهل مربی از سراسر کشور دعوت شدند و در حوزه جلوه های بصری با حضور امیر معتمدی آموزش دیدند.

نخستین «همایش کشوری دانش افزایی مربیان انجمن سینمای جوانان ایران» از تاریخ 11 تا 14 آذرماه به مدت چهار روز در آبادان برگزار می شود.