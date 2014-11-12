اختلافات ایران و 1+5 قابل حل است/ درخواست نتانیاهو غیر واقعی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هاآرتض، "فلیپ گوردون" که در مجمع سالیانه یهودیان آمریکایی شمالی سخنرانی می کرد گفت: شکاف ها (اختلافات) از آن رو وجود دارد که آنها (ایران) تلاش می کند تا برخی موارد که را نمی توان به راحتی قبول کرد را به ما بقبولاند، اما با این وجود فائق آمدن بر این اختلافات غیر مممکن نیست و باید در فرصت باقی مانده تا تاریخ 24 نوامبر برای حل اختلافات تلاش کنیم زیرا بعد از این تاریخ شانس توافق به طور محسوسی کاهش پیدا می کند.

مشاور ارشد اوباما در امور خاورمیانه در واکنش به اظهارات نخست وزیر رژیم صهیونیستی مبنی بر اینکه باید تمامی فعالیت هسته ای ایران برچیده شود نیز گفت: ما نگرانی های اسرائیل را درک می کنیم اما باید بگویم که درخواست نتانیاهو برای توقف تمامی برنامه ایران غیر واقعی است.

گوردون در پاسخ به پرسشی در خصوص اینکه اگر از ایران خواسته شود که تمامی سانتریفیوژهای خود را از مدار خارج کند واکنش تهران چگونه واهد بود، گفت: شک نکنید که ایرانی ها کاملا میز مذاکرات را ترک می کنند و غنی سازی 20 درصدی ار از سر می گیرند و تلاش می کنند تا سطح غنی سازی را افزایش داده و حتی به سمت تولید سلاح بروند.