عدم توافق هسته ای ایران را با تحریمهای بیشتری مواجه می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مجله اروپا آنلاین، فرانک والتر اشتان مایر وزیر خارجه آلمان تهدید کرد در صورت دست نیافتن به یک توافق هسته ای دراز مدت با تهران، ایران با تحریم های بیشتری از سوی آمریکا مواجه می شود.

وی در عین حال گفت: امروز ایران و گروه 1+5 بیشتر از هر زمان دیگری در 10 سال گذشته در مذاکرات به یک توافق هسته ای نزدیکتر هستند.

اشتان مایر که در جاکارتا پایتخت اندونزی سخن می گفت، افزود: ما قادریم پیشنهادی به ایران ارائه کنیم که رد آن برای ایران بسیار سخت است اگر آنها خواستار حل مسئله باشند.

وی گفت: اگر ما نتوانیم در زمان باقی مانده به یک توافق هسته ای برسیم انتخابات میان دوره ای آمریکا از راه خواهد رسید و بعد از آن بدون در دست داشتن یک توافق ممکن است نهادهای آمریکایی تصمیمات دیگری درباره تحریم های ایران اتخاذ کنند.

اشتان مایر افزود: اگر چنین اتفاقی بیافتد ممکن است تحریم های جدیدی علیه ایران اعمال شوند و در دو سال باقی مانده از ریاست جمهوری اوباما دیگر نمی توان مذاکرات با ایران را احیاء کرد و از سرگرفت.