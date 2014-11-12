امیرحسین حریری درباره وضعیت مقاوم‌سازی و بازسازی مجموعه تئاتر شهر به خبرنگار مهر گفت: مقوله مقاوم‌سازی و بازسازی تالار مولوی وقت‌گیر و حساس است زیرا تالار مولوی دارای 2 طبقه است و چون طبقه پایین که سالن است مقاوم‌سازی می‌شود، باید این امر با دقت انجام شود. نکته دیگر این است که تالار مولوی دیوارهای مشترک با سلف مرکزی دانشگاه دارد و سلف نیز در حال حاضر به دانشجویان خدمات ارائه می‌دهد.



وی ادامه داد: برای تخریب دیوارها و مقاوم‌سازی مدنظر باید زمانی که سلف تعطیل است این کار انجام شود و شاید جای دیگری برای ارائه خدمات سلف به دانشجویان در نظر گرفته شود تا بتوان زودتر این دیوارهای مشترک را تخریب و مقاوم‌سازی کرد.



حریری درباره بودجه بازسازی و مقاوم‌سازی تالار مولوی و میزان بودجه‌ای که تا به حال تأمین شده است، یادآور شد: وزارت علوم مبلغی را که تقبل کرده بود، پرداخت کرد. دانشگاه تهران هم مبلغ قابل توجهی را به این امر اختصاص داده است. سازمان زیباسازی شهرداری تهران هم مبلغی را متقبل شده بود که آن را پرداخت کرد و قول پرداخت مبلغی دیگر را هم به تالار مولوی داده است. شهرداری منطقه 6 هم 50 میلیون تومان به بازسازی و مقاوم‌سازی تالار مولوی اختصاص داد و پرداخت کرد. تا به حال حدود 55 تا 60 درصد بودجه بازسازی و مقاوم‌سازی تالار مولوی تأمین شده و ما به دنبال تأمین 40 تا 45 درصد باقیمانده بودجه مورد نیاز برای این امر هستیم.



مدیر تالار مولوی با بیان اینکه در کنار بازسازی و مقاوم‌سازی این تالار تئاتری کارهای محتوایی تالار مولوی هم در دست انجام هستند، از تدوین آیین‌نامه هنری این مرکز تئاتر دانشگاهی خبر داد.

وی درباره این آیین‌نامه هنری توضیح داد: هدف ما این است که با آیین‌نامه هنری تالار مولوی که توسط شورای سیاست‌گذاری تالار در دست جمع‌بندی است، گروه‌های متقاضی اجرا طبق ویژگی‌ها و نکات کیفی تئاتر دانشگاهی برای اجرا در تالار مولوی انتخاب شوند. همچنین تالار مولوی به عنوان مرکز تخصصی تئاتر دانشگاهی فعالیت کند.



حریری درباره زمان ارائه آیین‌نامه هنری تالار مولوی یادآور شد: چون هنوز زمان بازگشایی مجدد تالار قطعی نشده پیشنهادات دانشجویان، اساتید و هنرمندان صاحب‌نظر تئاتری درباره مفاد این آیین‌نامه را گردآوری می‌کنیم تا به یک جمع‌بندی مناسب برسیم.



این فعال عرصه تئاتر دانشگاهی در پایان تأکید کرد: باید انتخاب آثار در تالار مولوی به شکلی باشد که آثار با کیفیت دانشگاهی در تخصصی‌ترین مرکز تئاتر دانشگاهی ایران روی صحنه بروند. با آیین‌نامه هنری تالار مولوی، شأن هنرمند، شأن مخاطب و شأن تالار رعایت می‌شود.

