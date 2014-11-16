ساخت «موج کوتاه ردیف 444» فعلا منتفی است/ موانع حضور بازیگر ترک در ایران

علیرضا امینی کارگردان سینما درباره ساخت فیلم «موج کوتاه ردیف 444» در حال حاضر متوقف شده است به خبرنگار مهر گفت: با تولگاهان سایشمن بازیگر ترک برای فیلم سینمایی «موج کوتاه ردیف 444» قرارداد بستیم و قرار بود اواخر امسال و در زمستان این فیلم سینمایی کلید بخورد و با اینکه برای حضور این بازیگر از وزارت ارشاد استعلام کرده بودم و خبری از ممنوعیت استفاده از بازیگران خارجی در کشور نبود اما زمانی که به ایران آمدم مقوله مجوز بازیگران خارجی در کشور مطرح شد.

وی ادامه داد: محمد احسانی معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی اعلام کرده بود سینماگران برای استعلام اجازه حضور بازیگران خارجی در فیلم های ایرانی باید سراغ وزارت امور خارجه بروند. من نمی دانم مقوله فرهنگ چه ربطی به وزارت امور خارجه دارد. این حواشی و دستورات سبب شد تا مشکل استفاده از بازیگر خارجی در فیلم ها زیاد شود و بین قراردادی که بسته بودم و زمان فیلمبرداری فاصله بیافتد و ما دیگر نتوانستیم از سایشمن استفاده کنیم. علاوه برآن لوکیشن اصلی فیلم که یک سکوی نفتی در قشم بود تخریب شد.

پرونده «موج کوتاه ردیف 444» بسته شد

کارگردان فیلم «بلوک 9 خروجی 2» بیان کرد: می توان گفت که پرونده فیلم «موج کوتاه ردیف 444» کاملا بسته شده و مشخص نیست که چه زمانی بتوانیم این فیلم را دوباره جلوی دوربین ببریم چراکه زمان فیلمبرداری مناسب اوایل پاییز و یا اواخر زمستان است و ما زمان، لوکیشن و بازیگر خود را از دست دادیم.

وی با اشاره به علت استفاده از بازیگر خارجی در این فیلم گفت: من بازیگران ایرانی را بسیار قبول دارم و هدف من برای استفاده از بازیگر ترک در این فیلم تبلیغ نبود بلکه سوژه فیلم استفاده از چنین بازیگری را می طلبید. در «موج کوتاه ردیف 444 » دو زندانی از دو ملیت مختلف بودند که ترجیح دادم یکی از ملیت ها ترک و دیگری ایرانی باشد.

وی تاکید کرد: وزارت ارشاد باید قانونی را ایجاد کند تا کارگردانان برای گرفتن مجوز حضور بازیگر این قدر دچار مشکل نشوند.

امینی در پاسخ به این که فیلم سینمایی «بلوک 9 خروجی 2 » چه زمانی اکران می شود؟ گفت: همه فیلمسازان دوست دارند فیلم آنها دیده شود در حال حاضر هم پیگیر اکران این فیلم سینمایی هستیم و می خواهیم که سرگروه داشته باشد چراکه ارزش سرگروه داشتن در سینما را دارد.

داستان کودکان طلاق تلخ است

وی با اشاره به اینکه برخی از مدیران و منتقدان معتقدند این فیلم بسیار تلخ است، گفت: نباید هر فیلمی را فیلم تلخ دانست. اول باید دید که داستان فیلم تلخ است یا نگاه فیلمساز. زمانی که فیلمی درباره بچه های طلاق می سازیم نمی توانیم انتظار داشته باشیم که یک اثر شیرین از آب درآید چراکه مقوله بچه های طلاق بسیار تلخ است.

امینی تاکید کرد: این احتمال وجود دارد که «بلوک 9 خروجی 2» در جشنواره فیلم فجر حضور داشته باشد. با توجه به اینکه هیات انتخاب در هر دوره از جشنواره تغییر می کند، اگر در بخش سودای سیمرغ در این دوره از جشنواره این فیلم را راه ندادند حداقل چند اکران بگیرد. البته در تدوین نهایی این فیلم تغییراتی به دلخواه خودم انجام دادم و امیدوارم با این تغییرات شرایط بهتری برای اکران فیلم پیش آید. علاوه بر آن فیلم سینمایی «دلتا ایکس» را هم به جشنواره ارائه می دهم.

امینی در پایان گفت: در حال حاضر دو پروژه سینمایی دارم که یکی از آنها ظرف دو هفته آینده کلید می خورد. یکی از آنها داستان اجتماعی و دیگری داستان دفاع مقدس دارد. پروژه دفاع مقدس را با توجه به اینکه یک دغدغه شخصی است با سرمایه بخش خصوصی می سازم. این فیلم قرار است در یک نیزار در جنوب کشور فیلمبرداری شود.