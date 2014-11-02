روایت «444 روز» اسارت نیروهای آمریکایی

به گزارش خبرنگار مهر، دلایل تسخیر سفارت امریکا توسط دانشجویان پیروخط امام(ره) و اتفاقات پیرامونی آن از جمله استعفای دولت موقت و حادثه طبس از جمله محورهای مورد بررسی در این مستند هستند که قرارست از شبکه «افق» روی آنتن برود.

تاکنون مجموعه‌ها و مستندهای فراوانی درباره این واقعه تاریخی و انقلابی ساخته و پخش شده است اما دست اندرکاران شبکه افق درصدد برآمدند خاطرات آن دوران را از منابع دست اول یعنی همان دانشجویانی که از دیوارهای سفارت بالا رفتند و لانه جاسوسی آمریکا را تسخیر کردند، نقل کنند.

این مستند به این موضوع اشاره می کند که تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال 1358 و به تعبیر امام راحل، انقلاب دوم ملت مسلمان ایران، موجی از هراس را در دل اهریمنان افکند و سیاست ورزان غربی دریافتند جوانان ایرانی با هیچ دولت متجاوزی سازگار نیستند و تنها برای رضای خدا قیام کرده‌اند و رهبر آنان نیز فقط و فقط خدا را در نظر درد و قدرت ظاهری غرب برایش ملاک عمل نیست.

در «444 روز» که مستندی مصاحبه محور است با عده‌ای از دانشجویان حاضر در جریان گروگانگیری از جمله شیخ الاسلام، پوریزدان پرست، طیبه ضرغامی، معصومه نورمحمدی، مجیدتفرشی تاریخنگار آرشیو بریتانیا و منصورلاریجانی فرمانده وقت سپاه مصاحبه‌هایی صورت گرفته است.

این مستند امروز یکشنبه 11 آبان ساعت 20 از شبکه افق سیما پخش می‌شود.