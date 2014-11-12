تیم فوتبال گرند خراسان میزبان شهرداری زنجان است

حسن سروری سرمربی تیم فوتبال گرند خراسان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وضعیت این تیم در جدول مسابقات افزود: کادر فنی و بازیکنان این تیم مصمم هستند تا در دیدار خانگی پیش رو، ضمن کسب هر ۳ امتیاز این بازی، ناکامی در دیدار گذشته را جبران و فرصت قرار گرفتن در بالای جدول را از دست ندهند.

وی با اعلام رضایت از وضعیت فعلی تیم و بازیکنان آن اظهار داشت: تمرینات بسیار خوبی را در این هفته پشت سر گذاشتیم و روز جمعه این هفته با روحیه خوب بازیکنان و با تمام توانی که داریم به مصاف تیم شهرداری زنجان خواهیم رفت.

سروری با اشاره به روحیه بالای بازیکنانش برای کسب ۳ امتیاز این دیدار خانگی افزود: وجود بازیکنان جوان و سخت کوش در تیم گرند و تمرینات موفق هفته جاری، بازیکنان را به پیروزی مقابل شهرداری زنجان مصمم کرده است.

وی ضمن قدردانی از بازیکنان باشگاه فرهنگی ورزشی گرند گفت: به رغم اینکه تمامی بازیکنان این تیم طی چند هفته اخیردر اوج آمادگی بودند، اما انتخاب ترکیبی از بهترین ها برای میدان مسابقه همواره کار دشواری بوده است.

به گفته سروری، مهدی مهربان، علیرضا کوهی، حسین گلبادی نژاد و رامین یزدانی از بازیکنان با تجربه ای هستند که سابقه بازی در لیگ دسته یک فوتبال کشور را دارند و می توانند در بازی های حساس پیش رو به کمک تیم بیایند.

سرمربی تیم فوتبال گرند خراسان در مورد وضعیت مصدومیت هادی موثق و احتمال بازی او برابر شهرداری زنجان اظهار داشت: با توجه به اینکه موثق در تمرینات آماده سازی تیم از ناحیه کشاله ران دچار آسیب دیدگی شده است، نظر پزشک تیم وضعیت او را برای دیدار با شهرداری زنجان مشخص خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته گذشته تیم گرند خراسان با نتیجه یک بر صفر مغلوب نماینده شیراز شد.