کارخانه بازیافت ضایعات پلاستیک جاده کلات دچار حریق شد/ مهار آتش بدون تلفات انسانی

به گزارش خبرنگار مهر، سر آتشیار ایوب خجسته سرپرست ایستگاه های ۲۹، ۳۷ و ۳۸ در خصوص جزئیات آتش سوزی کارخانه بازیافت ضایعات پلاستیک کلات به خبرنگار مهر گفت: حدود ساعت ۱۴ بعدازظهر جمعه حادثه ای مبنی بر آتش سوزی در کارخانه بازیافت ضایعات پلاستیک به آتش نشانی اعلام شد.

وی ادامه داد: ستاد فرماندهی آتش نشانی مشهد، در پی دریافت این خبر بلافاصله گروه اطفای حریق ایستگاه های ۲۹، ۳۷ و ۳۸ را به همراه ۵ دستگاه خودرو سنگین عملیاتی به محل حادثه واقع در جاده کلات نرسیده به شهرک صنعتی روبروی کارگاه آسفالت اعزام کرد.

سر آتشیار خجسته ادامه داد: نیروهای اعزامی با واقف شدن بر حادثه ضمن اقدامات ایمنی لازم با تقسیم بندی نیروها از جهات مختلف به اطفای حریق اقدام کردند که تا دقایقی قبل مهار این آتش سوزی ادامه داشت.

سرپرست ایستگاه های ۲۹، ۳۷ و ۳۸ آتش نشانی مشهد با اشاره به اینکه وقوع این آتش سوزی خسارات جانی در بر نداشته، از بروز خسارات مالی در این آتش سوزی خبر داد.

وی با ذکر این موضوع که علت دقیق وقوع حادثه را در دست است، افزود: در بررسی های اولیه احتمال می رود اشکال در خط تولید و بسته شدن خروجی کوره باعث آتش سوزی شده باشد.

سر آتشیار خجسته همچنین اضافه کرد: در این کارخانه مخازن سوخت زیادی هم وجود داشته که آتش نشانان با عملیات نفسگیر و مستمر موفق شدند از سرایت حریق به مخازن و بروز خسارت مالی گسترده جلوگیری کنند.