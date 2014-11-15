کوارش کاران خراسان شمالی در قالب تیم ملی به رقابت های آسیایی اعزام شدند

کوروش خسرویار در گفتگو با خبرنگار مهر، از اعزام دو نفر از کوراش کاران خراسان شمالی در قالب تیم ملی کوراش ساحلی ایران به نخستین دوره رقابت های کوارش ساحلی آسیا خبر داد و افزود: الیاس علی اکبری و هادی قدیمی از خراسان شمالی به این رقابت ها در تایلند اعزام شده اند.

وی با بیان این که تيم ملي کوراش ساحلي متشکل از پنج نفر است، افزود: افزون بر دو کوراش کار خراسان شمالی قنبرعلی قنبری و حمید قلی حسنقه از خراسان رضوی و علی دهقانی فرد از استان لرستان دیگر اعضای تیم ملی کوارش ساحلی ایران در این رقابت های آسیایی هستند.

خسرویار با اشاره به این که مربی تیم ملی ایران در این رقابت ها نیز رضا مهنانی، مربی ارزنده اهل خراسان شمالی است، اضافه کرد: نخستین دوره مسابقات آسیایی کوراش ساحلی تایلند ۲۸ آبان ماه برگزار می شود.

به گفته وی نخستین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی کوراش اعزامی به رقابتهای آسیایی تایلند نیز ششم آبان ماه در خراسان شمالی برگزار شده بود.

رییس هیئت جودو و کوراش خراسان شمالی در ادامه از برگزاری آزمون اعطاي کمربند دان يک تا چهار جودو در استان خبر داد و افزود: اين آزمون براي ۱۶ جودوکار کمربند مشکي استان برگزار شد.