به گزارش خبرنگار مهر سردار سعید مطهری‌زاده‌ صبح چهارشنبه در آیین تودیع و معارفه فرمانده انتظامی خراسان شمالی که سالن اجتماعات فرماندهی انتظامی خراسان شمالی برگزار شد ، با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مدافعان حرم، مدافعان سلامت و شهدای مظلوم انتظامی، از مردم ولایتمدار و شهیدپرور خراسان شمالی قدردانی کرد.

وی در این مراسم با اشاره به جایگاه والای شهدا و تقدیم بیش از ۳ هزار شهید از استان خراسان شمالی، اظهار کرد: دوران خدمت در نظام مقدس جمهوری اسلامی و خدمت به مردم، برای من سرشار از افتخار، تجربه و خاطرات تلخ و شیرین بود.

فرمانده سابق انتظامی خراسان شمالی با بیان اینکه از دوران نوجوانی خود را سرباز نظام و انقلاب اسلامی می‌دانسته است، افزود: در طول سال‌های خدمتم، هر آنچه آموخته بودم و هر توانی که داشتم، برای خدمت به مردم عزیز کشورم به کار گرفتم و در این مسیر، بارها با سختی‌ها و شرایط دشوار روبه‌رو شدم.

مطهری‌زاده با اشاره به مأموریت‌های مختلف خود در نقاط گوناگون کشور، از جمله سیستان و بلوچستان، گفت: خاطرات فراوانی از روزهای سخت خدمت و همچنین شهادت دوستان و همرزمان عزیزم در ذهن دارم؛ اما افتخار بزرگ من، همراهی و همرزمی با مردان بزرگی بود که درس ایثار، شجاعت و خدمت را به من آموختند.

وی با قدردانی از فرماندهان، همکاران و همرزمان خود تصریح کرد: از همه فرماندهانی که از دوران دانشکده و در تمام مراحل خدمت، الفبای نظامی‌گری و مسئولیت‌پذیری را به من آموختند، صمیمانه تشکر می‌کنم.

سردار مطهری‌زاده در پایان، خدمت در استان ولایتمدار و شهیدپرور خراسان شمالی را یکی از ارزشمندترین دوره‌های کاری خود دانست و گفت: بسیار خرسندم که آخرین روزهای خدمتم در میان مردمی مؤمن، انقلابی و ولایتمدار سپری شد. از همه مردم شریف استان برای محبت‌ها، مهربانی‌ها و همراهی‌هایشان صمیمانه قدردانی می‌کنم؛ مردمی که همواره این حقیر را به عنوان خادم و نوکر خود پذیرفتند.

وی تأکید کرد: خدمت به مردم بزرگ‌ترین افتخار من بوده و امیدوارم همه مسئولان و خدمتگزاران نظام بتوانند با اخلاص و تمام توان در مسیر خدمت به مردم و آرمان‌های انقلاب اسلامی گام بردارند.