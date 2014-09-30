هاتف علیمردانی فیلمساز جوان سینما که با ساخت فیلم «مشرف به کوچه بی نام» سومین تجربه کارگردانی خود را کسب می کند درباره روند تولید این فیلم سینمایی به خبرنگار مهر گفت: این فیلم سینمایی مراحل نهایی فیلمبرداری را در تهران طی می کند و تا یک هفته آینده این بخش کار به پایان می رسد.

این کارگردان سینما درباره داستان «مشرف به کوچه بی نام» توضیح داد: داستان این فیلم درباره دو خانواده در جنوب شهر تهران است. برای این خانواده‌ها اتفاق هایی می افتد که تغییر و تحولات بسیاری را رقم می زند. در واقع همه تلاش من این بود طبق علاقه ام در حوزه سینمای اجتماعی فیلم بسازم.

علیمردانی درباره روند فیلمبرادای این اثر سینمایی گفت: 80 درصد از فیلمبرداری «مشرف به کوچه بی نام» با مدیریت محمود کلاری به سرانجام رسیده و می توان گفت ضبط سکانس های داخلی به پایان رسیده است و این روزها درخیابان های تهران مشغول فیلمبرداری صحنه های خارجی هستیم. همچنین امیر ادیب پرور مونتاژ همزمان این اثر سینمایی را آغاز کرده است.

کارگردان فیلم «به خاطر پونه» با اشاره به این مطلب که این فیلم در جشنواره فیلم فجر نمایش داده می شود، گفت: همه تلاش من این است که این فیلم سینمایی را به جشنواره فیلم فجر برسانم.

علیمردانی در پایان درباره اکران فیلم «مردن به وقت شهریور» که سال گذشته در جشنواره فیلم فجر حضور داشت، بیان کرد: طبق برنامه ریزی انجام شده این فیلم سینمایی اول آذرماه اکران می شود.

فرهاد اصلاني، فرشته صدرعرفايي، امير آقايي، باران كوثري، پانته‌آ بهرام، فرشته صدرعرفايي، مليسا ذاكري، ستاره پسياني، محمدرضا غفاري، عليرضا استادي، فرخنده فرماني‌زاده، حميدرضا محمدي، پروين ملكي، عليرضا علويان، نيوشا جهاني و حسام رحيمي منش از بازیگران فیلم سینمایی «مشرف به کوچه بی نام» هستند.