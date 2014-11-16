هشدار ساکنان منطقه الدراز بحرین به آل خلیفه درباره پیامدهای هتاکی به آیت الله عیسی قاسم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه المنامه، ساکنان منطقه الدراز بحرین در واکنش به اهانت وزیر دادگستری رژیم بحرین به شیخ عیسی قاسم روحانی برجسته بحرینی با صدور بیانیه ای اعلام کردند: یکی از اعضای رژیم فاقد مشروعیت اقدام به تعدی به شخصیتی کرده که خود را وقف دفاع از ملت کرده است.

در این بیانیه آمده است: اگر مواضع آیت الله عیسی قاسم بی ارزش است پس اقدامات رژیم را چه بنامیم.آیت الله قاسم اقدام به روشنگری علیه رژیمی که علیه مردم توطئه می کند کرده است.

ساکنان الدراز تاکید کردند: رژیم از هیچ اقدامی علیه مردم بحرین خودداری نکرده است.اگر مواضع آیت الله عیسی قاسم بی ارزش است، بازداشت زنان با کودکان شیرخوارشان چیست؟یورش به منزل مردم بیگناه چه نام دارد؟گرفتن جان بیگناهان در زندانها چگونه است؟

ساکنان الدراز در این بیانیه به رژیم هشدار دادند که در قبال اقدامات علیه آیت الله عیسی قاسم سکوت نخواهند کرد و وزیر بهتر است مودب و مراقب حرف های خود باشد.