آبرسانی سیار به 6900 روستای کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا جانباز در حاشیه بازدید از طرحهای آبرسانی و فاضلاب شرکتهای آب و فاضلاب روستایی و شهری مازندران، با بیان اینکه دولت با تامین اعتبارات موردنظر خرید تضمینی آب را در دستور کار قرار داده است، اظهار داشت: پیش بینی می شود تا سه ماه آینده مطالعات این طرح تکمیل و مدل اجرایی آن برای اخذ تصمیمات نهایی، تهیه شود.

جانباز، تامین و انتقال آب شرب را یکی از دغدغه های متولیان تامین آب کشور دانست و افزود: از پتانسیل بخش خصوصی در اجرای سامانه های تامین آب بهره خواهیم برد.

وی، به برنامه های متنوع شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، برای خدمت رسانی مناسب به مشترکین و تامین آب پایدار و مطمئن اشاره و تصریح کرد: این اقدامات شامل احداث سدهای ذخیره، تعریف پروژه های آبرسانی از طریق منابع سطحی آب و حفر و تکمیل چاه هاست.