مرمت پشت بام و ستونهای بازار تاریخی کرمان آغاز شد

محسن موحدی در گفتگو با مهر اظهارداشت: خوشبختانه با نگاه مثبت استانداری و شهرداری کرمان شاهد مرمت بازار بزرگ کرمان به عنوان یکی از بزرگترین مجتمع هاری تاریخی شهر تاریخی کرمان هستیم.

وی افزود: کف این بازار بهسازی شده است و بدنه نیز در دستور کار قرار دارد اما هم اکنون و با توجه به فصل بارش باران طرح بهسازی سقف بازار آغاز شده است.

موحدی ادامه داد: در مرحله اول سقف بازار اختیاری بازسازی می شود و استحکام بخشی ستونها و نما نیز در دستور کار قرار دارد.

وی گفت: در بازار اختیاری کرمان مسجد چهل ستون، کاروانسرای گلشن، سه بازارچه و چایخانه سنتی وکیل قرار دارد.

وی بازار اختیاری را قدیمترین بخش بازار کرمان دانست و گفت: این بازار هسته اولیه تشکیل بازار گنجعلیخان به عنوان بزرگترین مجموعه بازار کرمان می باشد.