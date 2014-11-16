به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران که خود را برای برگزاری دیدار تدارکاتی با کره‌جنوبی آماده می کند، عصر امروز یکشنبه تمریناتش را در زمین شماره یک کمپ تیم‌های ملی برگزار کرد. این تمرین تحت تاثیر حضور تعدادی از دانش آموزان یک دبستان برگزار شد.

حاشیه های این تمرین به شرح زیر است:

* قبل از آغاز تمرین تیم 30 دانش آموز دبستانی در کنار زمین حضور داشتند و بازیکنان تیم ملی با تک تک آنها دست دادند. همچنین شاخه گلی از سوی این دانش آموزان به بازیکنان تیم ملی هدیه داده شد.

* در ادامه کارلوس کی روش این دانش آموزان را به وسط زمین دعوت کرد و به هر یک از آنها یک عدد توپ کوچک به عنوان یادگاری اهدا کرد.

* تمرین امروز با 10 دقیقه تاخیر آغاز شد که علت اصلی آن حضور دانش آموزان بود.

* بازیکنان در ابتدا به 4 گروه تقسیم شدند و کارهای کششی انجام دادند پس از طی کردن این مرحله، کی روش 10 دقیقه برای آنها صحبت کرد.

* مرحله دیگر تمرین تنیس فوتبال بود به دستور کادر فنی تیم ملی بازیکنان به دو دسته تقسیم شدند و به تنیس فوتبال پرداختند.

* جلال طالبی میهمان ویژه تمرین بود که با استقبال کارلوس کی روش و علی کفاشیان مواجه شد. پس از اینکه به کی روش اطلاع دادند طالبی سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران بوده او به روی سکوها آمد و با طالبی روبوسی کرد.

* تمرین امروز هیچ غایب و مصدومی نداشت و هاشم بیک زاده که تنها مصدوم تیم ملی بود بدون هیچ مشکلی کار با توپ را انجام داد.

* پس از گذشت 30 دقیقه از تمرین به دستور کی روش، خبرنگاران و عکاسان از محل کمپ خارج شدند تا تمرینات تاکتیکی تیم ملی دور از چشم آنها انجام شود.