به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال کره جنوبی که برای بازی تدارکاتی با تیم ملی فوتبال کشورمان در تهران حضور دارد اولین جلسه تمرینی خود را در ورزشگاه دستگردی تهران برگزار کرد. حواشی این تمرین به شرح زیر است؛

* این جلسه تمرینی از ساعت ۱۶:۳۰دقیقه شروع شد و بیشتر به کارهای ریکاوری اختصاص داشت.

* کیفیت نامطلوب زمین چمن باعث شده بود که کره ای ها اعتراض کنند. یکی از خبرنگاران کره ای در این مورد به خبرنگار مهر گفت: هر وقت تیم ملی فوتبال ایران به کشور ما می آید ما بهترین زمین را به آنها می‌دهیم.

* علاوه بر حضور چند دوربین تلویزیونی کشور کره، خبرنگاران رسانه های نوشتاری این کشور هم در کنار تیم ملی این کشور حضور داشتند و با لپ تاپ های خود که همگی مجهز به مودم سیار بود کلیه اخبار تیم را به کشورشان مخابره می کردند.

*بعد از گذشت نیم ساعت از آغاز تمرین به دستور کادر فنی تیم ملی کره جنوبی، خبرنگاران و عکاسان ایرانی محل تمرین را ترک کردند.