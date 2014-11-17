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۲۶ آبان ۱۳۹۳، ۱۲:۳۸

مدیر شبکه یک از «میکاییل» بازدید کرد/ نمایش زحمات پلیس

مدیر شبکه یک از «میکاییل» بازدید کرد/ نمایش زحمات پلیس

در بازدید مدیر شبکه یک از پشت‌صحنه سریال «میکاییل» به کارگردانی سیروس مقدم درباره جایگاه ساخت آثار پلیسی بحث و تبادل و نظر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی فرجی مدیر شبکه یک سیما شب گذشته یکشنبه 25 آبان به همراه رحمان سیفی آزاد مدیر مجموعه‌های تلویزیونی، محمدرضا پورحسن مدیر روابط عمومی‌ شبکه یک و سعید منتظرالمهدی معاون اجتماعی ناجا در محل تصویربرداری سریال «میکاییل» در لواسان تهران حضور پیدا کردند و از نزدیک شاهد ضبط بخش‌هایی از این سریال بودند.

وی همچنین با الهام غفوری تهیه کننده، سیروس مقدم کارگردان و برخی از بازیگران و عوامل این سریال گفتگو کرد.

مدیر شبکه یک در این بازدید «میکاییل» را سریالی درام خانوادگی، اجتماعی و پلیسی دانست و گفت: این سریال با مشارکت و همکاری ناجی هنر ساخته و از شبکه یک پخش خواهد شد. تولید سریال‌های پلیسی و امنیتی برای مخاطبان جذاب و دیدنی است. سریال‌های پلیسی به دلیل موضوع و صحنه‌های تعقیب و گریزی که دارند همه جای دنیا مخاطب دارند و شبکه یک سیما نیز می‌کوشد ضمن ارائه سریال‌های پر محتوا و پرمخاطب بخشی از فعالیت‌های نیروی انتظامی‌ را در قالب سریال‌های پلیسی به تصویر بکشد.

وی افزود: طی جلساتی که با مسئولان نیروی انتظامی‌ و سیروس مقدم کارگردان و سعید نعمت الله نویسنده سریال «میکاییل» داشتیم، قرار شد تا جایی که امکان دارد واقعیت‌ها در سریال نمود پیدا کند و سریال فاقد صحنه‌های اغراق آمیز باشد.

فرجی خاطرنشان کرد: اهمیت کار پلیس در ایجاد امنیت و نظم در جامعه و مبارزه با مشکلات امنیتی و مفاسد بر کسی پوشیده نیست، اما با این حال یکی از وظایف رسانه ملی توجه دادن و نشان دادن گوشه‌ای از زحمات نیروهای امنیتی به مردم است زیرا نتیجه کار پلیس برقراری آرامش و ثبات کشور است که هر دوی اینها لازمه توسعه و پیشرفت هستند.

به گفته مدیر شبکه یک یکی از اهداف ساخت سریال «میکاییل» این است که به جایگاه پلیس و نقش امنیتی آن در ایجاد نظم و آرامش حاکم در زندگی شهری و همچنین ضرورت وجود کلانتری و پاسگاه نیروی انتظامی‌ در اقتدار و نظم حاکم در جامعه توجه شود.

فرجی همچنین به پخش سریال «پازل» از شبکه یک اشاره کرد و افزود: پخش سریال «پازل» که گوشه‌ای از فعالیت سربازان گمنام امام زمان در حفظ امنیت کشور را به تصویر کشید و ساخت سریال «میکاییل» و «قورباغه و قناری» که هر دو مضمونی پلیسی دارند نشان از اهتمام مدیران شبکه یک برای معرفی دستاوردهای نیروی انتظامی‌ و امنیتی در آرامش کنونی کشور به مردم است.

فرجی در انتها ابراز امیدواری کرد همکاری شبکه یک سیما و نیروی انتظامی‌ به ویژه ناجی هنر با هدف انعکاس فعالیت‌های نیروی انتظامی‌ به بهترین نحو بیش از پیش ادامه یابد و در رسانه ملی نمایش داده شود.

شب گذشته کامبیز دیرباز، سیروس میمنت و مجید واشقانی در لوکیشن پاسگاه 114 در لواسان مقابل دوربین امیر معقولی رفتند و سکانس‌های مربوط به قسمت 11 این سریال را ضبط کردند.

به گفته محمود اتحادی مدیرتولید «میکاییل»، تاکنون 12 قسمت از این سریال نوشته شده است و گروه از روز چهارشنبه برای تصویربرداری بخش‌های داخل شهری عازم مرکز شهر می‌شوند.

کد مطلب 2422881

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