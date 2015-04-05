به گزارش خبرنگار مهر، با پایان تعطیلات نوروز آنتن رسانه ملی دوباره حال و هوای روتین به خود می‌گیرد و جابجایی‌هایی که در ساعات پخش مجموعه‌های نمایشی سیما در جدول پخش اعمال شده بود به روال سابق خود برخواهد گشت و در این بین شاهد پخش سریال‌های جدیدی نیز خواهیم بود.

با پایان پخش «فوق سری» از شبکه یک، این شبکه فعلا برای این هفته دو سریال خارجی را مدنظر قرار داده که در چهار و سه قسمت روی آنتن می‌رود و با توجه به آغاز پخش آنونس‌های سریال «میکائیل» به کارگردانی سیروس مقدم، پیش‌بینی می‌شود از شنبه هفته آینده ۲۲ فروردین شاهد آغاز پخش این سریال باشیم.

داستان «میکائیل» درباره پلیسی به همین نام است که با دیدن ناهنجاری و فساد در شهر تصمیم به اصلاح و مبارزه با مشکلات شهر می‌گیرد. این سریال در همکاری با معاونت اجتماعی ناجا به تهیه‌کنندگی الهام غفوری ساخته شده است.

کامبیز دیرباز در نقش پلیسی به نام میکائیل، بهنوش طباطبایی در نقش یاس، متین ستوده در نقش مهری، کامران تفتی در نقش رشید، مجید واشقانی در نقش امیر، امیر حمید زاده در نقش امیر، پرویز پورحسینی در نقش عبدالله، علیرضا خمسه در نقش آقا خان، کاوه سماک باشی در نقش رسول و علی صالحی در نقش غلام از جمله بازیگران این پروژه هستند.

بخش اعظمی از ضبط این مجموعه در جزیره قشم انجام شد و عوامل در این جزیره میزبان محمد احسانی مدیر شبکه یک نیز بودند. در «میکائیل» صحنه‌های اکشن و پلیسی نیز به چشم خواهد خورد.

عوامل پشت دوربین این سریال هم که با مشارکت نیروی انتظامی و شبکه یک ساخته می‌شود، عبارتند از برنامه‌ریز: فهیمه کمالی، دستیار اول کارگردان: محمد بدرلو، دستیار دوم کارگردان: حامد بیسادی، دستیار برنامه‌ریز: بهنام راهنمایی، ‌ منشی صحنه: بیتا ارسطویی، عکاس و فیلمبردار پشت صحنه: شهاب احمدلو، رضا امینیان، طراح گریم: مجید اسکندری، مجریان گریم: پژمان بنفش خواه، نازبانو سامخواه، طراح صحنه و لباس: آرزو غفوری، دستیاران صحنه و لباس: مهدی دیلم صالحی، علیرضا نوروزی، مرضیه محمدی حاجی، مریم عزیزالهی، سارا طاهر، مدیر تصویربرداری: امیر معقولی، تصویربردار: حسین قلی‌پور، دستیاران تصویربرداری: سیدمیلاد ملکوتی، میلاد مهرانی، مجتبی معظمی، رسول امامی تصویربرداری هوایی: گروه فردادید، شهروز کیایی، صدابردار: هادی افشار، دستیاران: هادی بهشتی‌زاده، محیار ریحان صفت، ‌ طراح و مجری بدلکاری: امیرحسین خنجری، اسپشیال: حمید رسولیان.

«کلاه قرمزی» ۲۲ فروردین تمام می‌شود

شبکه دو سیما این هفته و با پایان تعطیلات، پخش «کلاه قرمزی» را که از ۶ فروردین شروع شده بود کماکان ادامه خواهد داد، با این فرق که ساعت پخش آن در تایم پخش سریال‌های شبکه دو و ۲۱:۳۰ است.

با پایان «کلاه قرمزی ۹۴» و از شنبه هفته آینده ۲۲ فروردین، این شبکه نیز سریال جدیدی را برای جدول پخش خود در نظر گرفته است که «شهر من شیراز» نام دارد.

تصویربرداری این سریال به تهیه کنندگی و کارگردانی محمد بنایی در تهران و حدود ۷۰ درصد از آن در شیراز در لوکیشن هایی همچون باغ ارم و دلگشا، فرودگاه، حافظیه، سعدیه، شاهچراغ و... انجام شده است.

در این اثر چهار دوست قدیمی نشان داده می‌شوند که ۲ نفر از آنها با نام‌های نرگس با بازی زیبا بروفه و فرزانه با بازی حدیث فولادوند محور اصلی این سریال هستند و گره‌هایی در داستان رخ می‌دهد که به نوعی با این چهار دوست مرتبط می‌شود.

یکی از بازیگران «شهر من شیراز» ایتالیایی است و کلارا کرونا نام دارد که در کنار زیبا بروفه، حدیث فولادوند، مهدی امینی خواه، رامتین خدا پناهی، فلامک جنیدی، رامین ناصر نصیر، روشنک عجمیان، پرستو صالحی، زهرا سعیدی، فریده دریامج، حسن جوهرچی، جمشید جهان زاده به ایفای نقش می‌پردازد.

عوامل این سریال عبارتند از نویسنده: علی اکبر محلوجیان، مجری طرح و مدیر تولید: ونداد بنایی، طراح گریم: حسن پهلوان زاده، مدیر تصویر برداری: هوشنگ بنایی، صدابردار: بابک نیازی، طراح لباس و جانشین تولید: سمیه سنقری، مدیر تدارکات: داوود پارسا، منشی صحنه: مریم بابک.

ادامه «در حاشیه» در حاشیه

شبکه سه سیما با پایان نوروز، «در حاشیه» را که اساسا سریالی روتین و ۹۰ قسمتی است به ساعت پخش اصلی شبکه سه یعنی ۲۰:۴۵ برگرداند و پخش تازه‌ترین ساخته مهران مدیری در این تایم تا ماه رمضان ادامه خواهد داشت؛ البته اگر اعتراضاتی که از جانب جامعه پزشکی حتی پیش از پخش سریال تا به حال که ۱۰ قسمت از پخش آن گذشته صورت گرفته، اجازه بدهد که سریال روی آنتن بماند. ضمن اینکه این روزها جامعه پزشکی در تدارک تظاهرات چند هزار نفری علیه این سریال است. حال باید دید اساسا اجازه چنین تظاهراتی از سوی وزارت کشور صادر می‌شود!

«خاتون» در شبکه پنج

در این میان شبکه پنج سیما نیز پس از تغییراتی که در جدول پخش مجموعه‌های نمایشی خود اعمال کرده و ساعت ۲۰ را به منزله باکس اصلی پخش سریال و ساعات ۲۳ همان شب و ۱۶:۳۰ روز بعد را به منزله ساعات بازپخش آن در نظر گرفته، سریال تازه‌ای با نام «خاتون» برای پخش دارد.

این سریال به کارگردانی مرتضی آتش‌زمزم پخش خود را از شب گذشته شنبه، ۱۵ فروردین آغاز کرده و اثری برگرفته از چند داستان قدیمی است که در فضای طنز می‌گذرد. لهجه‌های شیرازی، آبادانی، گیلکی و اصفهانی در این سریال که در شبکه اصفهان تولید شده، مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

سالار عقیلی بر اساس شعری از عبدالجبار کاکایی تیتراژ این سریال را که در ۲۷ قسمت در شبکه اصفهان با همکاری گروه فیلم و سریال شبکه پنج سیما تهیه شده، خوانده است.

در «خاتون» بازیگرانی چون مریم امیرجلالی، هوشنگ حریرچیان، شهرام قائدی، مجید یاسر، مونافرجاد، مارال فرجاد، حسن اکلیلی، مهدی باقربیگی، محمد فیلی و مهران غفوریان به عنوان بازیگر حضور دارند.

«خاتون» داستان شخصیتی به همین نام است که دامادهایش او را تشویق می‌کنند تا خانه قدیمی‌اش را خراب کند و به جای آن ساختمانی سه طبقه بسازد تا دامادها هم صاحب خانه شوند. دامادها طبقه مربوط به خودشان را تمام می‌کنند ولی طبقه خاتون در میان دعوای همیشگی باجناق‌ها نیمه کاره می‌ماند. خاتون که قصد داشت آنها را خانه‌دار کند، حالا خودش بی خانه می شود. برخوردها و دعواها سبب می‌شود که او بی خبر خانه دخترها را ترک کند. غیبت خاتون همزمان می‌شود با آمدن پیرمردی به نام قلمکار که ادعا می‌کند برای ادای دین چند میلیاردی باید با خاتون ملاقات کند...

عوامل پشت صحنه این سریال عبارتند از نویسنده: مجید شاکرین، تهیه کنندگان: محسن آتش زمزم و مرتضی آتش زمزم، مدیر برنامه ریزی و دستیار کارگردان: مهرداد یزدانی، مدیرتولید: مجتبی آتش زمزم، جانشین تولید: ابوالفضل آتش زمزم، دستیار دوم کارگردان: سعید منتظری، مدیر فیلمبرداری: بایرام فضلی، صدابردار: مسعود اردلانی، طراح گریم: علی اکبر بهادری، طراح صحنه و لباس: امیرحسین مدرس، تدوین: کاووس آقایی، مجری طرح: بهرام زنده دل ثابت.