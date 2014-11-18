به گزارش خبرنگار مهر، حسن اسماعیلی صبح سهشنبه درجمع مسئولان شهرستان عسلویه اظهار داشت: عسلویه از اهمیت بسیار زیادی در بخشهای اقتصادی و انرژی برخوردار است و نقش بسیار مهمی در تولید انرژی کشور بر عهده دارد.
وی از تلاش برای بهبود زیرساختها در این شهرستان خبر داد و افزود: توسعه زیرساختهای عمرانی و رفع مشکلات و نیازهای مردم شهرستان را با جدیت پیگیری و دنبال میکنیم و طرحهای بسیار مهمی در این زمینه اجرا میشود.
فرماندار شهرستان عسلویه از تلاش برای ارتقای تشکیلاتی این شهرستان خبر داد و اضافه کرد: فرمانداری عسلویه در حال حاضر دارای دو معاونت است که در آینده یک معاونت دیگر نیز اضافه خواهد شد و شاهد سه معاونت در این فرمانداری خواهیم بود.
وی با اشاره به وجود تاسیسات بسیار مهم انرژی از جمله پالایشگاهها و پتروشیمی و فازهای مختلف گازی در این شهرستان، تاکید کرد: با توجه به وجود این ظرفیتها، در آینده نزدیک معاونت انرژی در فرمانداری عسلویه راه اندازی میشود.
اسماعیلی ادامه داد: ارتقای چارت سازمانی فرمانداری عسلویه به سه معاونت را در نشست با مدیر کل تشکیلات و بهبود روشهای وزارت کشور مورد بررسی و تاکید قرار دادیم.
وی افزود: از مهمترین اهداف مورد نظر برای ارتقای چارت و اضافه شدن معاونت جدید به فرمانداری عسلویه را میتوان توزیع عادلانه اعتبارات، تمرکززدایی اداری، محرومیت زدایی و کاهش مراجعات به مرکز استان ذکر کنیم.