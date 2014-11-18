وجود 10 میلیون و 300 آدرس اینترنتی در کشور / اجرای ساماندهی میزبانی وب

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین نشست هماهنگی شبکه اروپایی نشانی های اینترنتی امروز - سه شنبه- در تهران برگزار شد.

دولت الکترونیک ردیف بودجه می گیرد

در این مراسم نصرالله جهانگرد -معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه در راستای ساماندهی انتقال داده های ایرانی به داخل کشور، شرکت هایی که در این حوزه فعالیت می کنند را از نظر قانونی و از طریق امکانات فنی و تکنولوژیکی حمایت می کنیم، گفت: هم اکنون برنامه دولت الکترونیک در کشور تصویب شده و قرار است از سال آینده ردیف مستقل بودجه برای این امر در نظر گرفته شود. هم اکنون خدمات دولت الکترونیک در دستگاههای دولتی ارائه می شود اما باید به نقطه ای برسیم تا تمامی فرایندها مکانیزه شود و دولت الکترونیک به معنای واقعی پیاده سازی شود.

وی با اشاره به تصویب آیین نامه دولت در زمینه دسترسی آزاد به اطلاعات گفت: بر اساس این آیین نامه تمامی نهادهای دولتی وظیفه دارند اطلاعات خود را با رعایت استانداردها امنیتی در اختیار عموم مردم قرار دهند؛ اجرای این آیین نامه باعث تصریح در اجرای دولت الکترونیک است چرا که بطور کلی در دنیا دولت ها اطلاعات قابل توجه و مفیدی را در اختیار دارند.

وجود 10 میلیون و 300 آدرس اینترنتی در کشور

رئیس سازمان فناوری اطلاعات با بیان اینکه هم اکنون ۱۰ میلیون و ۳۰۰ آدرس آی پی نسخه 4 در کشور ارائه شده گفت: اما بیش از 4 برابر این تعداد نیاز به آدرس های اینترنتی داریم؛ با توجه به تعداد کمی از آدرس های اینترنتی لازم است مانند همه دنیا به آی پی نسخه 6 مهاجرت کنیم که این امر هزینه بردار است.

وی با بیان اینکه انتقال از آی.پی آدرس های نسخه چهار به نسخه شش نیازمند دانش و تجربه و تعامل با سازمان متولی از جمله آیکان و رایپ است گفت: ایران دومین کشور در حوزه رایپ در منطقه خاور میانه محسوب می شود.

انتقال ترانزیت بین الملل از 4 شاهراه اطلاعاتی ایران

جهانگرد با بیان اینکه ۸۵ درصد سیم کارت های کشور فعال هستند گفت: ارایه خدمات نسل سوم اینترنت بر روی موبایل به تازگی در ایران آغاز شده است و قرار است با ارایه این نسل خدماتی ضریب نفوذ اینترنت ایران افزایش یابد و این مساله نیازمند افزایش تعداد آدرسهای آی پی است.

وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی خاص ایران در منطقه برای انتقال ترافیک داده گفت: ترافیک بین الملل از مسیر هندوستان به سمت کانال سویز هدایت می شود. با توجه به هزینه بالای این ترافیک می توان مسیر ایران را برای انتقال اینترنت بر روی مرز خاکی انتخاب کرد؛ هم اکنون کانال ترانزیت از مسیر چابهار به سمت آذربایجان کشیده شده و می توان همزمان با آن خط اینترنت بین المللی را نیز راه اندازی کرد.

وی افزود: مذاکرات بسیاری برای سرمایه گذاری در ترانزیت بین الملل انجام شده است که می توان با استفاده از آن علاوه بر توسعه ترانزیت دی.اس.ام های داخلی نیز توسعه می یابد.

جهانگرد همچنین گفت: ایران دارای چهار شاهراه اطلاعاتی (گیت وی) بین الملل است که می توان از آن برای انتقال ترافیک بین الملل استفاده کرد.

ترافیک اینترنت بین الملل به 170 گیگابایت رسید

رییس سازمان فناوری اطلاعات با بیان اینکه براساس برنامه پنجم توسعه باید 60 درصد خانوارها و 100 درصد کسب و کارها به اینترنت پرسرعت دسترسی داشته باشند خاطرنشان کرد: هم اکنون اینترنت پرسرعت 2مگابیت برثانیه تعریف شده در حالی که حداقل سرعت برای ایجاد کسب و کار 18 مگابیت بر ثانیه است که به این منظور 18 میلیون پورت طراحی شده است.

وی همچنین گفت: در یک سال گذشه ترافیک بین الملل در کشور به 170 گیگابیت رسیده است؛ بنا داریم تا ترافیک بین الملل کشور را طی 2 برنامه ابتدا به 20 مگابیت برثانیه و در مرحله بعد به 100مگابیت برثانیه ارتقا دهیم.

رییس سازمان فناوری اطلاعات همچنین با تاکید براینکه دسترسی به اینترنت درایران از سه روش فیبر شبکه های رادیویی و پوشش ماهواره ای ارایه می شود گفت: میزان دسترسی به اینترنت از طریق فیبر در سال آینده به 68 هزار کیلومتر خواهد رسید.

حمایت از نگهداری محتوا در داخل کشور

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به برنامه های این سازمان برای انتقال میزبانی که در داخل کشور تا به حال اجرا شده است گفت: ترغیب و تشویق برای ورود داده های ایرانی به داخل کشور در اولویت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است و در حال حاضر تنها امکاناتی فراهم شده تا هزینه نگهداری داده ها در ایران کمتر از خارج برای صاحبان محتوا تمام شود.

وی درباره نحوه حمایت از بخش خصوصی فعال در این حوزه گفت: تاکنون حمایت مالی از این شرکت ها نشده اما با ارزانتر کردن هاستینگ و ارزانتر شدن محیط انتقال و شبکه به مثابه این است که به آن ها کمک مالی کرده ایم.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه انتقال میزبانی به داخل کشور قیمت اینترنت کاهش می یابد گفت: با این اتفاق سرعت دسترسی به اینترنت نیز افزایش می یابد چرا که دیگر محتوا در کشورهای دیگر و در کشورمان در مسیر کوتاهتری در دسترس کاربران است.

جهانگرد گفت: ما در ایران برای محتوا قوانینی داریم و نظارت قانونی بر روی آن اعمال می شود و هم نهاد قضایی، نهاد اجرایی و نهاد فرهنگی بر روی محتواهای موجود نظارت مستقیم دارند بنابراین آنچه تا به حال در این نهادها تصویب شده به صاحبان محتوا نیز قابل اجراست.

جهانگرد درباره توسعه دیتا سنترها گفت: نظارت ما بر روی کیفیت و امنیت دیتاسنترهاست تا جایی که موفق شده ایم انتقال میزبانی بخش قابل توجهی از محتوای مصرفی کشور را به داخل داشته باشیم.