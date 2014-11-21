واردات بی رویه عامل رکود برنج مازندران است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود حجتی شامگاه پنج شنبه در بازدید از کارخانه شالیکوبی زرین برنج شمال بابل اظهارداشت: سرمایه گذاران با توجه به تکنولوژی روز دنیا کارخانه شالیکوبی را راه اندازی تا جایگزین چند کارخانه موجود باشند ضایعات را کاهش می دهد و برنج را بصورت دسته بندی به بازار عرضه می کنند.

وی به تنظیم بازار برنج کشور اشاره و اذعان داشت: سالانه دو میلیون تن برنج در کشور تولید می شود در حالی که ارزیابی ها مصرف سالانه برنج را حدود سه میلیون تن نشان می دهد.

حجتی تصریح کرد: با وجود واردات بیش از نیاز برنج به کشور در سال گذشته، امسال طوری بر واردات برنج مدیریت می شود که بیش از نیاز بازار و ذخیره در بازار وارد نشود تا بین عرضه و تقاضا توازن ایجاد شود.

وی بیان کرد: با این مدیریت به تولید کنندگان داخلی کمک می کند بموقع برنج با قیمت مناسب بفروش برسانند تا مصرف کننده در تنگنای عدم عرضه کافی قرار نگیرد.



این مقام مسئول افزود: امروزه شاهد سرمایه گذاری در استان توسط افراد در زمینه شالیکوبی، به‌خصوص سرمایه گذاری سنگینی در بخش کشاورزی از سوی واحدهای پردیس و گلستان هستیم که با مکانیزه کردن کشاورزی و خروج از حالت سنتی باعث پویایی و پررونق کردن کشاورزی خواهیم بود تا هیچ زمین کشاورزی بایر نماند.