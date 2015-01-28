به گزارش خبرنگار مهر، هومن فتحی در نشست خبری با بیان اینکه در سال‌های گذشته متاسفانه علیرغم روابط گسترده جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین، همکاری‌های دو کشور در بخش کشاورزی از ابعاد گسترده ای برخوردار نبوده است، اظهار داشت: به دلیل پتانسیل و ظرفیت‌های مناسب کشور در بخش کشاورزی، مسوولان بلندپایه چین خواستار همکاری در زمینه انتقال دانش فنی و فناوری بخش کشاورزی به ایران شدند.

وی اضافه کرد: در این سفر وزیر جهادکشاورزی ایران از کشت گلخانه ای و پرورش ماهی در قفس چین بازدید به عمل آورد که قرار شد تکنولوژی و دانش فنی این بخش‌ها به ایران انتقال یابد. فتحی افزود: در راستای اجرای فرآیند این تفاهم‌نامه کارگروه مشترکی از نمایندگان ویژه دو کشور تشکیل شد که قرار است اجرای این طرح‌ها به مدت پنج سال تحت نظارت این کارگروه انجام شود.

وی گفت: در سال ۲۰۱۴ چین برای ۱۱ سال متمادی حجم تولید غلاتش را افزایش داد به طوری که هم اکنون حجم تولیدات غلات این کشور از ۶۰۰ میلیون تن فراتر رفته و سیاست کشت و صنعتی کردن کشاورزی را در دست اجرا دارد.

فتحی اضافه کرد: چین ۷۵ درصد تولید قارچ دنیا را برعهده دارد به طوری که تنها دو واحد تولیدکننده قارچ این کشور با ۵۰ هزار تن تولید، معادل ۵۰ درصد قارچ ایران را تولید می‌کنند. مدیرکل دفتر امور بین الملل وزارت جهادکشاورزی اضافه کرد: چین علیرغم وجود کشاورزی توانمند و مدرن، به دلیل جمعیت بالایی که دارد نیازمند واردات کالاهای اساسی از دیگر کشورها است که این فرصت مناسبی برای صدور کالاهای کشاورزی ایران به این کشور است.

این مقام مسئول در وزارت کشاورزی افزود: در همین راستا چین نیازمند بهره گیری از تجربیات ایران در زمینه تولید گوشت و کشتار حلال است که در همین راستا برنامه صادرات گوشت حلال به چین نیز فراهم خواهد شد.

وی اضافه کرد: چین رونق جاده ابریشم و کمربند اقتصادی ابریشم برای روابط با کشورهای همسایه را مورد تاکید قرار داده و همچنین قرار است راه آبی ابریشم را نیز برای سرمایه گذاری‌های گسترده تر برقرار کند.

فتحی گفت: در چارچوب این تفاهم‌نامه 5 ساله قرار است همکاری‌ها در خصوص افزایش تولید میوه، سبزیجات، محصولات کشاورزی، تولیدات دامی، تولیدات شیلاتی، دامپزشکی، مدیریت مراتع، تحقیقات در بخش فناوری های کشاورزی، سازماندهی تعاونی‌های کشاورزی، توسعه فناوری در بخش روستایی، تبادل ژرم پلاس، تبادل تجربیات و سیاست گذاری‌های تجاری توسعه یابد.

وی ادامه داد: در سفر هیات بلندپایه جمهوری اسلامی ایران با چین همایشی با حضور تولیدکنندگان و تجار ایرانی و چینی برگزار شد که زمینه ای برای افزایش همکاری‌های بخش خصوصی و ایجاد سرمایه گذاری در این بخش را فراهم کرده است.

این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی افزود: در همین راستا وزیر کشاورزی چین اردیبهشت ماه سال ۹۴ با هیات عالیرتبه بخش دولتی و خصوصی به ایران دعوت شده که در نظر داریم همایشی در تهران همزمان با حضور وزیر کشاورزی چین برپا کنیم؛ ضمن اینکه در راستای این تفاهم‌نامه قرار است هیاتی از آکادمی علوم کشاورزی چین و موسسه تحقیقات آبزیان دریای زرد برای توسعه فناوری، بهبود روش های تولید آبزیان به ویژه ماهیان سردآبی به ایران سفر کند.

گفتنی است، چندی پیش محمود حجتی، وزیر جهادکشاورزی در راس یک هیات عالیرتبه بنا به دعوت رسمی هان چانگ فو، وزیر کشاورزی چین عازم این کشور شد. سفر حجتی به جمهوری خلق چین اولین بازدید رسمی وزیر جهادکشاورزی به این کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی بود.