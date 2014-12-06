موسیقی ما بیمار است/ پیشنهادهایی برای خانه موسیقی

میلاد کیایی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره عملکرد چند سال اخیر خانه موسیقی اینگونه توضیح داد: من هیچ‌گاه دوست نداشتم به جریان موسیقی کشور ناامیدانه نگاه کنم اگرچه معتقدم مشکلات زیاد است و شاید موسیقی برای مسئولان اداری و دولتی در اولویت چندانی قرار نداشته باشد اما همین که بدانیم موسیقی اولین هنر شناخته شده دنیاست و به نوعی مبین احساسات، زندگی و فرهنگ هر جامعه است بنابراین می توانیم کمی امیدوارانه به ماجرا نگاه کرده و منتظر بهبود وضعیت باشیم.

وی ادامه داد: اینکه بخواهیم ناامیدانه به بررسی فضای موجود در فعالیت‌های موسیقایی کشور به ویژه خانه موسیقی بپردازیم درست نیست. البته من به جهت اینکه طبیعتی با امید و عشق دارم و همواره به افق های روشن نگاه می کنم از واژه نابودی موسیقی استفاده نمی کنم و فقط به این جمله بسنده می کنم که موسیقی ما بیمار است بیماری که نمرده و منتظر بهبودی است. بنابراین لازم است با اندکی توجه به این مظهر تمدن و فرهنگ جامعه به عنوان اولویت نگاه کرده و به ارتقای آن بیندیشیم.

این نوازنده و آهنگساز پیشکسوت تصریح کرد: من در اینجا تحت هیچ شرایطی از عملکرد خانه موسیقی انتقاد نمی کنم چرا که امیدوارم مشکلات به زودی مرتفع شود و من آن شور و شوقی را که در سال‌های اول تاسیس این نهاد می دیدم دوباره مشاهده کنم اما در اینجا ذکر این نکته خالی از لطف نیست که تاکید کنم این مجموعه صنفی ارزشمند نیازمند ورود فکرهای تازه و استفاده از خدمات افرادی است که در گذشته عاشقانه برای تاسیس و برپایی این نهاد زحمت کشیدند. من معتقدم ایجاد یک جریان فکری تازه و پویا در کنار استفاده از تجربه و هنرمندی هنرمندان پیشکسوت می تواند سرمنشا اتفاقات جدیدی در عرصه فعالیت‌های خانه موسیقی باشد.

کیایی با بیان اینکه مشورت یکی از مهم ترین ارکان مدیریت یک نهاد فرهنگی هنری دولتی یا غیر دولتی است، بیان کرد: به نظر من دوستان خانه موسیقی همواره باید در حال مشورت کردن با هنرمندان پیشکسوت و استفاده از نظر آنها باشند البته این به معنی تایید و اعمال نظر همه نظرات هنرمندان متقدم نیست اما همه باور داریم که تجربه، پدر علم است و هنرمندان پیشکسوت مراحلی را طی کردند که این تجربه ها می تواند برای آنها حرف های تازه ای داشته باشد.

این هنرمند پیشکسوت که نام میلاد در ایران برای اولین بار در فرهنگ نامگذاری نام ها به وی نسبت داده شده است، در بخش پایانی صحبت‌های خود گفت: خانه موسیقی بهترین مجموعه برای ایجاد انگیزه به جوانانی است که اگر کمی به آنها فرصت بدهیم می توانیم با کمک آنها راه پیشرفت را برای موسیقی کشورمان باز کنیم گرچه استفاده از حضور منتقدان موسیقی در کنار این هنرمندان جوان می تواند بهترین اتفاقات را برای فعالیت‌های صنفی حوزه موسیقی رقم بزند.

میلاد کیایی از جمله هنرمندان پیشکسوت موسیقی ایرانی است که فعالیت های هنری را از سن دوازده سالگی در برنامه کودک رادیو آغاز کرد و پس از آن در سنین نوجوانی مسئولیت اجرای چند برنامه رادیویی و تلویزیونی به نام های «احساس و اندیشه» و «بزم آدینه» را به مدت چهار سال عهده دار بود. او در سن هفده سالگی زمانی که در سیکل دوم دبیرستان خود تحصیل می کرد، در مسابقات هنری آموزشگاه های سراسر کشور در رشته موسیقی، ساز سنتور مقام نخست را کسب کرد و در همان زمان برای مدت پنج سال نیز مدرس موسیقی کلاس های فوق برنامه موزیکولوژی وابسته به دانشگاه تهران شد.

این نوازنده سنتور در رشته آهنگسازی از محضر چندین استاد بزرگ کسب فبض نموده است و تاکنون متجاوز از یکصد قطعه آهنگ ساخته که اکثر آنها بوسیله ارکسترهای بزرگ و کوچک و همچنین گروه های موسیقی ملی به مرحله اجرا و ضبط درآمده است.

میلاد کیایی مبدع حرکاتی در حوزه کوک سنتور است. وی تالیفاتی نیز در زمینه گام‌ها و فواصل بین پرده های مقامات موسیقی ایران دارد که در شرف چاپ و انتشار است. وی در سال 1380 موفق به دریافت درجه دکترای موسیقی در رشته نوازندگی و آهنگسازی از شورای عالی ارزشیابی هنرمندان کشور شد.